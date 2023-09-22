工總「中銀香港企業低碳環保領先大獎2023」接受報名

由香港工業總會主辦、中銀香港冠名贊助的「中銀香港企業低碳環保領先大獎」現已接受報名！大獎旨在鼓勵香港及泛珠三角地區的企業推行環保措施，減少有關地區的環境污染。

大獎分入門版：「環保傑出伙伴」- 企業可免費參與，只需提交最少1個環保項目即可獲頒發有關證書及標誌；進階版：「環保優秀企業」- 企業需提交最少3個環保項目，及$4,500評核費以完成評審機構實地評審，即有機會競逐大獎。今年並增設「中小企業獎」得獎名額，分別有兩名「最佳中小企獎」（獎金各港幣$20,000）及兩名「中小企優異獎」（獎金各港幣$10,000），支援中小企業實施環保措施！企業更可額外競逐其他獎項，包括「一帶一路環保領先嘉許獎」及「粵港澳大灣區環保領先嘉許獎」贏取豐富獎金！最後，今年更增設「低碳承諾」標誌及證書，大家一齊訂立減碳目標，邁向碳中和！記得報名！

截止報名日期：2023年11月30日（星期四）

大獎宣傳冊：https://bit.ly/3s1a6aC

詳情及報名：https://oneoneone.industryhk.org/zh-hant/

查詢：2732 3116 (Roxie Wong) / 2732 3109 (Aileen Hon)