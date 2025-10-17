干邑新王者-黑帝斯 隆重呈獻：LIONROCK CHAMPIONSHIP 將MMA搬上高格調舞台 打造香港新篇章

由淼泉集團及LIONROCK ENTERTAINMENT LIMITED冠名主辦的【干邑新王者-黑帝斯 隆重呈獻：LIONROCK CHAMPIONSHIP】，在瑰麗酒店的水晶吊燈下，拳擊手的汗水與觀眾的歡呼交織成一場前所未有的綜合格鬥MMA盛宴。

翁家偉：有信心進軍明年名古屋亞運會

作為LIONROCK CHAMPIONSHIP賽事及運動員總監，同時也是中國香港綜合格鬥運動總會主席，翁家偉坦言，選址瑰麗酒店是一場艱難但必要的挑戰。

「我們不想MMA永遠只在體育館或工廈出現，這項運動值得登上更高格調的舞台。我們花了很多功夫，從場地到製作團隊都要配合五星級的標準，不能讓人覺得是土炮製作。」

翁家偉更強調國際化的重要性，今次比賽18位選手來自6個地區，讓比賽不只是本地活動，而是亞洲甚至全球的交流平台。MMA已正式成為2026年名古屋亞運會的比賽項目，這對香港運動員而言是一次重要機遇。尤其被視為MMA界新星的鍾沛榮，他優異成績應具備代表香港出戰亞運的實力。」