干邑新王者-黑帝斯 隆重呈獻：LIONROCK CHAMPIONSHIP 將MMA搬上高格調舞台 打造香港新篇章

由淼泉集團及LIONROCK ENTERTAINMENT LIMITED冠名主辦的【干邑新王者-黑帝斯 隆重呈獻：LIONROCK CHAMPIONSHIP】，在瑰麗酒店的水晶吊燈下，拳擊手的汗水與觀眾的歡呼交織成一場前所未有的綜合格鬥MMA盛宴。
翁家偉：有信心進軍明年名古屋亞運會
作為LIONROCK CHAMPIONSHIP賽事及運動員總監，同時也是中國香港綜合格鬥運動總會主席，翁家偉坦言，選址瑰麗酒店是一場艱難但必要的挑戰。
「我們不想MMA永遠只在體育館或工廈出現，這項運動值得登上更高格調的舞台。我們花了很多功夫，從場地到製作團隊都要配合五星級的標準，不能讓人覺得是土炮製作。」
翁家偉更強調國際化的重要性，今次比賽18位選手來自6個地區，讓比賽不只是本地活動，而是亞洲甚至全球的交流平台。MMA已正式成為2026年名古屋亞運會的比賽項目，這對香港運動員而言是一次重要機遇。尤其被視為MMA界新星的鍾沛榮，他優異成績應具備代表香港出戰亞運的實力。」
連俊祺：MMA是熱潮，也是品牌的文化載體
同樣，作為淼泉集團人力資源總監連俊祺，亦看準MMA即將成為2026年名古屋亞運的正式項目，他說: 「這是香港體育的歷史性時刻，我們希望捉緊這個熱潮，推動本地運動文化。我們用了『干邑新王者』作為主題，配合品牌理念「敢挑戰‧再超越」，希望吸引高端與年輕客群，讓大家在享受賽事的同時，也接觸我們的產品。」
27歲的鍾沛榮，是當晚比賽最矚目本地選手，以一局TKO日本選手震撼全場。他不只是拳手，更是教練與品牌創建者，正一步步打造屬於自己的MMA王國。「我去年在亞洲冠軍賽拿到銀牌，下年有兩場資格賽，只要進入前二就能代表香港出戰亞運。」
從場地選擇的堅持、品牌策略的佈局，到選手個人夢想的實踐，【LIONROCK CHAMPIONSHIP】不只是一次賽事，更是一場文化革新。它讓人看見，MMA不只是力量的比拼，更是信念、美學與國際視野的交匯。