幸福醫藥邁向 70 週年 升級廠房為環境行多步





幸福醫藥首次聯同愛望基金 The WEMP Foundation (WEMP 愛望基金)，在今年 6 月，於 K11 Art Mall 購物藝術 館舉辦「童心事・同心聽」商場展覽，透過小學生的「心事」畫作、耳朵藝術裝置、「親子溝通小貼士」及 「情緒小知識」等展品，鼓勵家長與孩子的雙向溝通，以及教導兒童表達情緒。幸福醫藥更將訊息帶入校園， 於 4 間屯元天區小學舉行「正向家庭教育校園巡禮」，透過講座及工作坊教導家長及小朋友認識各種情緒， 促進親子溝通，更派發由兒童心理學家屈家妍(Marina Watt)作顧問，本地藝術家兼插畫家李美欣(Messy Desk) 繪畫的《「童心事.同心聽」- 誰來聽聽我心事? 》兒童繪本，鼓勵家長與子女彼此學習多聆聽、多傾訴。



將關懷延伸至社區下一代情緒健康 幸福醫藥有限公司副行政總裁黎有信指，大眾的身心健康與幸福感息息相關:「幸福醫藥一直視大眾健康為 首要考量，除了將可持續發展的概念融入業務和營運之中，我們希望將關懷延伸至社區下一代健康，與大眾 一起身體力行，提升對情緒健康的關注。只要每人行一小步，所帶來的影響就會逐漸擴大，感染更多人。」



幸福醫藥呈獻 – 好幸福®天然營養補充品系列

自 1998 年起，幸福醫藥的幸福傷風感冒系列已連續 26 年穩佔香港銷量冠軍，全面守護港人健康。與此同時，幸福醫藥亦貫徹「幸福再走多步」的品牌理念，由病後治理逐步拓展至日常營養保健領域，於今年隆重推出好幸福®系列天然營養補充品。未來始於足下，今日起為健康多走一步，好幸福「自然」隨之而來。全新系列產品將於十月底推出。

研究及數據均顯示，小朋友受情緒困擾的情況越趨嚴重。根據嶺南大學一項有關兒童福祉的國際調查發現， 香港 12 歲小朋友的幸福感，更是德國、法國、台灣等 35 個國家和地區中排名最低。幸福醫藥今年將關懷延伸至社區，以「社區健康 · 幸福再走多步」為主題，呼籲社會關注下一代情緒健康。

香港 - 2024年9月26日 - 香港超過 60%的溫室氣體排放來自發電，嚴重影響環境及港人健康。幸福醫藥致力於永續發展，已通過國際通用標準的碳足跡測算，並獲全球認可的「Carbon Trust - 碳信托」碳認證，希望藉此發揮牽頭作用，推動更多企業為減碳、為未來行多步。為了加快實現碳中和，堅持本地生產的幸福醫藥積極投入數碼轉型。最新建成的元朗廠房全面升級生產系統和設備，包括安裝了 4,461 塊太陽能板、引入先進的自動化生產系統，確保每個步驟均符合特定參數設定，鞏固生產穩定性及安全性。廠房設計使用封閉式系統，並引進了環境監測系統，全天候監測生產廠房製藥過程的環境參數，包括溫度、濕度、壓差、HEPA 過濾器狀態等，實時記錄並自動調整，提升生產技術及效能，確保品質安全。「社區健康 · 幸福再走多步」關注下一代情緒健康