廚藝連結環保與關愛 第六屆扶輪素食烹飪比賽盡顯綠色飲食創意

香港綠色素食扶輪社於昨日（1月4日）順利舉辦「2026扶輪素食烹飪比賽」，吸引10支廚藝好手隊伍參加。比賽現場展示各隊對素食料理的創意詮釋，勝出隊伍將於素食公眾活動再顯功架，推廣素食與環保理念。
比賽踏入第六屆 參與度與影響力俱增
根據聯合國糧農組織資料，全球溫室氣體排放約14.5%源自畜牧業。推廣植物性飲食被視為減少碳足跡的有效方式之一。香港綠色素食扶輪社透過烹飪比賽形式，推動市民考慮改變飲食習慣。本次比賽邀請多個組織，包括不同扶輪社以團隊名義組隊參加，反應踴躍。
持續社會效益與後續計劃
比賽籌募經費將用於多項推廣項目。根據主辦方公布，得獎作品將製作成200個素食飯盒，派發予基層人士。此外，得獎者將受邀於亞洲素食博覽會展示獲獎菜式，將素食理念推廣至更廣泛社群。
香港綠色素食扶輪社表示，本次活動旨在推廣素食、惜食與環保觀念，並透過定期舉辦學校與社區慈善服務，培養青少年的正面價值觀。
主辦方感謝各聯合主辦及贊助機構，包括：利益衆生、香港西區扶輪社、九龍中扶輪社、美思工房，及所有禮品贊助機構、捐款及購票慈善獎券的每位善長人翁；多謝踴躍參與的各友好扶輪社，包括：香港西北區扶輪社、港城西北扶輪社、半山區扶輪社、太平山扶輪社、半島旭日扶輪社、蘭桂坊扶輪社、香港金紫荊扶輪社、香港和富扶輪社；還有各位出席的義工、朋友及全體參賽者促成比賽能夠順利完成！
香港綠色素食扶輪社表示，將持續推廣綠色生活，並會定期舉辦相關社區服務活動。環保生活由你起，請按此支持及推動6月2日成為「扶輪素食日」！