廚藝連結環保與關愛 第六屆扶輪素食烹飪比賽盡顯綠色飲食創意

香港綠色素食扶輪社於昨日（1月4日）順利舉辦「2026扶輪素食烹飪比賽」，吸引10支廚藝好手隊伍參加。比賽現場展示各隊對素食料理的創意詮釋，勝出隊伍將於素食公眾活動再顯功架，推廣素食與環保理念。 比賽踏入第六屆 參與度與影響力俱增 根據聯合國糧農組織資料，全球溫室氣體排放約14.5%源自畜牧業。推廣植物性飲食被視為減少碳足跡的有效方式之一。香港綠色素食扶輪社透過烹飪比賽形式，推動市民考慮改變飲食習慣。本次比賽邀請多個組織，包括不同扶輪社以團隊名義組隊參加，反應踴躍。

持續社會效益與後續計劃 比賽籌募經費將用於多項推廣項目。根據主辦方公布，得獎作品將製作成200個素食飯盒，派發予基層人士。此外，得獎者將受邀於亞洲素食博覽會展示獲獎菜式，將素食理念推廣至更廣泛社群。 香港綠色素食扶輪社表示，本次活動旨在推廣素食、惜食與環保觀念，並透過定期舉辦學校與社區慈善服務，培養青少年的正面價值觀。

香港綠色素食扶輪社持續推廣素食、惜食與環保觀念。 國際扶輪3450 地區總監Cassy Cheng 及香港綠色素食扶輪社社長Gloria Chan。