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市場資訊
2022-11-04 07:30:00
日報

弗瑞斯特生物科技 助企業解決空氣消毒問題

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新冠肺炎肆虐全球，令人更關注健康、空氣淨化及阻斷病毒傳播鏈等問題。香港弗瑞斯特生物科技在加拿大、德國和中國都設有實驗室，長期專注空氣治理及消毒技術的相關業務。品牌空氣健康類產品能全方位抑制新冠病毒傳播途徑；FCB植萃制劑純天然有機產物，安全可靠獲加拿大認證對人體無害；專利技術產品可以代替抗生素讓家禽在安全環境中生長。早前SKYISH&FCB進軍本地市場，不少大型商廈、酒店商場都採用其技術，公司計劃在本港成立研發中心，並推動政府部門及中小企業等廣泛使用該公司的服務。
網址：www.fcbair.com

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