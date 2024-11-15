中國上海 - 2024年11月15日 - 弗若斯特沙利文於 2024 年 10 月發佈了《2024 年新興亞太地區大數據市場研究報告》。報告深入分析了新興亞太地區主要新興市場的大數據市場，包括香港特別行政區、菲律賓、印度尼西亞、馬來西亞、新加坡、泰國、孟加拉國和斯裡蘭卡。報告強調了大數據在推動數字化轉型中的關鍵作用，尤其是在金融、政府和電信行業，實時數據處理和智能數據湖正在引領這些行業的發展。華為雲、亞馬遜雲計算服務、微軟雲計算服務、穀歌雲和阿裡巴巴雲一起，因其開創性的解決方案使企業能夠利用大數據進行高級分析並提高運營效率而脫穎而出。



大數據市場的定義和構成



報告將大數據市場定義為包括數據收集、存儲、計算、分析和應用在內的整個生態系統。在這個生態系統中，企業利用整合了硬件和軟件技術的數據平臺，實時從海量數據中提取可操作的見解。隨著新興亞太地區數字經濟的崛起，尤其是電信、金融和互聯網服務等行業，對數據湖、數據倉庫和智能數據湖等技術的需求正在迅速增長。這些平臺可幫助企業高效地存儲、處理和分析大規模數據集，從而推動創新並改善業務運營。





地區數字化轉型中的大數據需求激增



新興亞太地區正經歷著向數字經濟的快速轉變，為多個行業創造了對大數據解決方案的廣泛需求。報告強調，金融、政府、互聯網和電信等行業正在利用大數據技術提高運營效率、推動創新和提升客戶體驗。新加坡和馬來西亞等國的銀行和金融機構正在利用大數據分析來加強欺詐檢測、優化風險管理和個性化客戶服務。印度尼西亞的電信運營商正在利用數據洞察進行網絡優化、客戶細分，並根據使用模式提供量身定制的服務。與此同時，馬來西亞和泰國的政府正在重點實施智慧城市項目，將大數據用於城市規劃、交通管理和公共安全。



此外，大型企業越來越多地採用大數據來應對多源數據集成、實時分析和數據安全等挑戰。分散的數據會使決策變得複雜，而實時分析的延遲則會阻礙生產和供應鏈效率的提高。此外，隨著網絡威脅的不斷增加，強大的數據保護對於確保合規性和保護敏感信息至關重要。在互聯網領域，大數據平臺通過實時分析用戶行為，使企業能夠提供個性化的用戶體驗。這有助於提高用戶參與度、留存率和整體商業價值。此外，大數據在隱私保護和合規性方面發揮著至關重要的作用，使企業能夠在遵守地區數據保護法規的同時安全地管理用戶數據，從而建立用戶信任並提高競爭力。



實時數據處理和智能數據湖引領市場發展



報告強調，實時計算與智能數據湖相結合，正在推動整個新興亞太地區的重大技術發展。這些解決方案使企業能夠處理大規模的實時數據流，大大提高了企業應對動態市場環境和優化運營效率的能力。



金融、零售和製造等行業正越來越多地採用實時數據處理來改進決策、管理風險和提升客戶體驗。通過將實時計算與智能數據湖集成，企業可以動態擴展數據管理能力，提高分析的精確度。這種組合提供了更大的靈活性和成本效益，尤其適用於處理大型數據集的複雜行業。



此外，邊緣計算與智能數據湖的融合有望通過支持分布式計算架構進一步加快數據處理能力。這種融合使企業能夠減少延遲、優化資源管理並提高整體運營智能，尤其是在物流和物聯網驅動的智能城市等行業。



大數據供應商評估標準



報告根據三個關鍵標準對大數據服務提供商進行了評估： 市場應用、技術創新和客戶服務。



市場應用評估服務提供商在新興亞太地區的業務覆蓋範圍和市場份額。重點關注其在金融、政府和電信等關鍵行業的適應性和應用深度。在多個地區市場份額排名中領先的提供商，尤其是印尼、泰國和菲律賓等市場的提供商，因其有效滿足不同行業需求的潛力而備受關注。



技術創新 "調查了提供商在智能數據湖、湖房集成、彈性擴展和人工智能集成等領域的技術實力。評估供應商在數據存儲、實時數據處理、容錯和支持智能決策方面的領先地位。技術創新強勁的供應商將獲得高分。



客戶服務對新興亞太市場的本地化支持進行評估，尤其關注數據安全、風險管理以及與各種系統和接口的兼容性。能否提供量身定制的解決方案，滿足企業複雜的數據需求，是這一評估的關鍵因素，從而提高客戶滿意度和競爭優勢。



華為雲引領新興亞太地區大數據市場競爭



報告指出，華為雲、亞馬遜雲計算服務、微軟雲計算服務、穀歌雲和阿裡巴巴雲是亞太地區新興大數據市場的 "領導者"。這些供應商在智能數據湖、湖房集成和人工智能驅動的分析等領域表現出色，為先進的數據處理和應用開發提供了尖端技術。





華為雲在多個市場脫穎而出，尤其是在香港特別行政區、泰國和孟加拉國，佔據了領先的市場份額。在整個新興亞太地區的電信和金融行業，華為憑藉其實時數據分析和智能數據湖解決方案位居前列。這些能力在提高運營效率和實現數據驅動轉型方面發揮了重要作用。華為雲解決方案提供的靈活性和安全性幫助企業優化運營，同時確保符合監管要求，使其成為該地區企業的首選。



亞馬遜雲計算服務繼續引領新加坡市場，尤其是在互聯網領域，其成熟的雲生態系統和廣泛的支持服務使企業能夠快速擴展和創新。微軟雲計算服務在泰國和馬來西亞也表現強勁，為企業提供人工智能驅動的雲服務和智能數據分析支持，加速企業的數字化轉型之旅。與此同時，Cloudera、Databricks、Snowflake 和國際商業機器公司被定位為市場的 "挑戰者"。這些公司在特定地區或行業擁有明顯優勢，並積極擴大市場份額，同時不斷提高技術和服務水平，以滿足客戶需求。甲骨文、Greenplum 和天睿公司被評為 "專家"，它們在企業級大數據平臺和數據倉庫方面擁有專業的技術知識和豐富的經驗，能夠提供滿足特定業務需求的定制解決方案。



總體而言，華為雲、亞馬遜雲計算服務、GCP 和微軟雲計算服務等供應商通過提供先進的實時分析和智能數據湖解決方案，正在推動新興亞太地區大數據市場的發展。這些供應商不斷創新，適應各行業不斷發展的需求，確保企業能夠利用大數據技術提高效率、優化運營，並在快速數字化的世界中保持競爭力。



報告詳情請訪問：《新興亞太地區大數據市場報告，2024年》，https://www.frostchina.com/content/insight/detail/672db79dcf2151819c367752







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