強免疫之王【草姬靈芝孢子】 1月10日萬寧出位價！

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- 此產品沒有根據《藥劑業及毒藥 條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有進行該等註冊而接受評核。 此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。

#根據香港醫護市場調查及策劃有限公司於2024年9月，訪問63名中醫師對「草姬靈芝孢子」的意見調查報告所得。

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’研究指出大約1000公斤靈芝才能收集到1公斤靈芝孢子

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