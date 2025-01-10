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市場資訊
2025-01-10 10:15:00
日報

強免疫之王【草姬靈芝孢子】 1月10日萬寧出位價！

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【草姬靈芝孢子】長踞熱銷榜，有超過8成中醫師推薦#，仲有165+免疫力見證•25年星級用家郭晉安、23年星級用家-江欣燕力推大讚有效增強免疫力，96%強體質>‧無作病!使用低溫酶解專利技術(EWBT)98%破壁率，食1=1000倍全棵原靈芝營養價值’，身體吸收極高香港製造值得信賴，同時有GMP認證信心保證！【草姬靈芝孢子】110(星期五)有萬寧出位價，買101，低至$170.9/*(標準價$399)，今年最後1次！萬寧網店及全線門市有售。

^用家產品分享，見效時間因人而異
>草姬靈芝孢子2023年用家認同的服食調查報告數據
- 此產品沒有根據《藥劑業及毒藥 條例》或《中醫藥條例》註冊。為此產品作出的任何聲稱亦沒有進行該等註冊而接受評核。 此產品並不供作診斷、治療或預防任何疾病之用。
#根據香港醫護市場調查及策劃有限公司於20249月，訪問63名中醫師對「草姬靈芝孢子」的意見調查報告所得。
+草姬內部銷售紀錄。
’研究指出大約1000公斤靈芝才能收集到1公斤靈芝孢子
*實價貨品，每位顧客最多可買24件，售完即止。禮品數量有限 送完即止。
▼優惠期只限2024110日，上述優惠不能同時享有，此優惠只限萬寧。

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