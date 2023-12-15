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市場資訊
2023-12-15 08:00:00

從家居收納到心靈療癒 生活舒適俐落

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「雜物太多，空間太少。」可說是每位香港人的心聲。要「斷捨離」又談何容易呢？收納師Kitty Wong 黃潔賢也深深明白到香港人生活壓力大，工作時間長，外籍工人只會清潔家居，不會把物品分類處理，所以：「要學到收納技巧更為重要！」

整理收納師能夠幫助忙碌的香港人把物品分類、因應家中各人需要放置在適合的位置，讓戶主能夠有重生的感覺。其實，經常進行整理打掃，不論對內心或外在環境，都能讓每個人過上更舒適、更俐落的生活。

為傳遞「節省時間、善用空間、珍惜物品」的正向理念，考獲美國(NAPO)專業整理收納認證及日本整理收納專家協會認證收納師Kitty Wong 黃潔賢，因而成立MCM 專業收納服務公司，並組織抱持相同理念的收納團隊。她認為：「一般香港家庭所面對的問題都是空間有限，愛購物又存放大量物品，物品積存太多，難以尋找，而又再購買相同的物品，造成惡性循環。而整理收納對生活帶來的好處，所以積極宣揚善用資源及環保概念，希望幫到更多人。」

MCM團隊除提供多元化上門收納服務，亦不時會為慈善團體和非牟利機構提供特定的講座及工作坊，並免費或以優惠價提供收納服務。團隊亦曾獲邀參加義賣活動，將客戶所捐贈的物品加以善用，將義賣所得款項捐贈予社福機構，幫忙基層人士，回饋社會。

MCM 專業收納服務

美國(NAPO)專業整理收納認證
日本整理收納專家協會認證並授權為《整理收納2級認證》課程香港區代理
客戶服務：5598 8327 (Whatsapp)

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