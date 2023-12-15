德國寶 聖誕「折」SUPER SALE 全場半價起

想用全城至抵的價錢掃平貨兼Upgrade全屋電器？點可以錯過德國寶聖誕「折」SUPER SALE！
今年德國寶將工展優惠移師至於維園對面、銅鑼灣黃金地段——Fashion Walk德國寶銅鑼灣旗艦店內舉行！全港至大，佔地兩層27,000呎的一站式旗艦店，有齊家電、傢俬、家品、訂製櫃，更有新派華服Fashion及文青園林Café，為您帶來邊買邊食新體驗！
由即日起至2024年1月8日期間，德國寶銅鑼灣旗艦店全場電器產品半價起、全場傢俬產品６折起！把握機會，趁聖誕新年幫全屋大升級！產品數量有限，售完即止，手快有手慢冇！
德國寶VIP Club會員：免費嘆咖啡！
德國寶VIP Club會員憑App內電子優惠券，可於優惠期間（23年12月15日至24年1月8日）於德國寶銅鑼灣旗艦店內的Happy Kitchen Café & Bar 換領意式咖啡乙杯（價值$38）！
而優惠期間，Happy Kitchen Café & Bar全場啤酒及特飲買一送一，讓您一邊掃貨，一邊渡過休閒的午後時光。
免費送咖啡機：Coffeeholic必買！
凡購買Happy Kitchen環保咖啡醇茶膠囊系列滿指定金額，即免費送您德國寶膠囊咖啡機 或 隨芯咖啡機！
廚櫃大升級：全港至快14天極速出貨！
一年容易又過年，如果想新一年煥然一新，當然要從家居環境入手！現凡於德國寶訂製廚櫃並於23年12月31日前確認訂單及付款，即享5大獨家禮遇，讓您在農曆新年前將廚房大翻新！
1. 14天極速出貨（限首20名顧客） 2. 免費出3D效果圖 3. 送$5,000五金券
4. 送$10,000電器券 5. 免費升級指定型號細蕊夾板
此外德國寶全線傢俬系列，包括榻榻米積木系列、現成傢俬系列、Sit to Fit智能梳化系列、北歐傢俬系列、摺疊床褥系列低至6折起，趕在過年前全屋裝修大改造，就要把握機會！
德國寶銅鑼灣旗艦店：食買玩齊晒！
於香港潮流集中地、銅鑼灣黃金地段Fashion Walk的德國寶銅鑼灣旗艦店，佔地兩層27,000呎，食買玩齊晒！有齊小家電、廚房電器、廚櫃、衣櫃、梳化、傢俬、電動床及床褥，為您包辦全屋電器傢俬！而店內更特設中西合璧的Fashion品牌SPARKLE COLLECTION、讓您猶如置身於憩靜園林之中的Happy Kitchen Café，以及各式各樣的Workshop，為全港至大型的一站式家電、廚櫃、傢俬、Fashion、餐飲及生活體驗店！是一家大細盡情享受食玩買的全新地標，待您親身探索與發掘！