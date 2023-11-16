德國寶Ultra Slim負離子速乾風筒HDR-1211，具專利纖巧設計I字型機身，重量僅約448克極致輕盈，易握易攜易收納。配備BLDC直流無刷摩打，轉速達每分鐘105,000轉，超強風力秒速達23米，瞬間吹乾濕髮。設12種風速熱力組合，打造專業髮廊造型。高濃度負離子呵護秀髮，撫平毛躁及增添光澤，360°磁吸集風咀及擴散風咀，輕鬆打造理想髮型。機身並設過瀘網阻隔塵埃垃圾避免吸入摩打，風筒更耐用，保護蓋防止頭髮捲入摩打受損。隨機並附收納布袋，保護風筒機身免刮花。產品詳情！
德國寶Ultra Slim負離子速乾風筒 吹頭無負擔
德國寶Ultra Slim負離子速乾風筒HDR-1211，具專利纖巧設計I字型機身，重量僅約448克極致輕盈，易握易攜易收納。配備BLDC直流無刷摩打，轉速達每分鐘105,000轉，超強風力秒速達23米，瞬間吹乾濕髮。設12種風速熱力組合，打造專業髮廊造型。高濃度負離子呵護秀髮，撫平毛躁及增添光澤，360°磁吸集風咀及擴散風咀，輕鬆打造理想髮型。機身並設過瀘網阻隔塵埃垃圾避免吸入摩打，風筒更耐用，保護蓋防止頭髮捲入摩打受損。隨機並附收納布袋，保護風筒機身免刮花。產品詳情！