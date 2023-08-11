德國百靈牌Braun 最強熨衣系統

德國百靈牌Braun最新CareStyle 7 Pro壓力式蒸氣熨斗IS7286BK，以最強大的熨衣系統，加上人體工學認證的設計，實現專業的熨衣效果和最佳舒適度，不論任何質料，都能助您把心愛衣服保持在最佳狀態，完美展現時尚品味。CareStyle 7 Pro IS7286BK是全世界首款通過人體工學認證的熨斗，獲ErgoCert頒發Ergonomics認證，熨斗亦配備世界首創的FreeGlide 3D技術，保持衣服不變形。Braun CareStyle 7 Pro擁有最強熨燙系統，最新ProSteam模式提供連續30秒強勁蒸氣，並設4種熨燙模式及可配合垂直熨燙。建議零售價HK$4,998。

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