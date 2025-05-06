德島縣在港舉辦「德島魅力之夜」 全方位展現美食文化與旅遊資源

日本德島縣政府於香港日本人俱樂部成功舉辦「德島魅力之夜」推廣活動。德島縣知事後藤田正純先生親自率領代表團來港，向本地業界全面介紹德島縣的獨特魅力。活動邀請約40多位香港旅遊業界、零售及餐飲業代表參與，現場氣氛熱烈。出席嘉賓包括日本國駐香港總領事三浦潤大使、德島県知事後藤田正純、日本貿易振興機構 (香港)所長杉山玲子、德島大正銀行董事長板東豊彦。

優越地理位置 便捷交通網絡 德島縣地處日本四國地區東部，與關西地區隔海相望，交通便利。自大灣區航空於2023年10月開通香港直飛德島航線後，每週提供三班往返航班，飛行時間僅需3.5小時，大大提升香港旅客的出行便利性。旅客持有效大阪世博門票、護照及德島機票，更可享優惠價1,000日圓（約52港元）乘坐往返德島至大阪直通巴士，單程僅需2小時，輕鬆暢遊關西與四國地區。 豐富文化遺產與自然景觀 德島縣擁有眾多珍貴的文化資產與自然奇觀：

-（每年8月12日至15日舉行）

- 日本三大奇景之一的「鳴門漩渦」

- 秘境景點「祖谷溪」與「大步危・小步危」峽谷

- 多處優質溫泉勝地 特色美食美酒體驗 活動現場精心準備了多款德島縣代表性美食： 頂級食材：獲地理標誌認證的阿波尾雞、鳴門金時蕃薯

海鮮佳餚：鳴門鯛魚、酸橘鯛魚飯

特色酒飲：純米大吟釀「瓢太閤」、德島酢橘特調飲品

創新農產：水果小番茄、肉質厚實的「天恵菇」

主辦單位特別設置物產美食展示區，讓與會者全方位體驗德島縣的獨特魅力。德島縣知事後藤田正純先生表示：「德島縣融合了自然風光、文化底蘊與美食體驗，我們特別為香港旅客設計了多樣化的旅遊套票，誠摯邀請大家親臨感受德島的獨特魅力。」 日本駐香港總領事三浦潤大使指出：「德島縣在開通直航後積極進行推廣，成效顯著。自去年開通以來已來港舉辦兩次推廣活動，充分展現縣政府發展物產和旅遊業的決心。」活動特別邀請榮獲日本「旭日雙光獎」的中國飲食文化大師尹達剛師傅現場推介「日材中煮」，展示如何將德島縣食材融入中式料理，例如以當地阿波尾雞烹製川椒雞等美味菜餚。尹師傅與家人曾旅居德島縣三年，他高度讚揚當地食材物美價廉。 文化創意備受肯定 德島縣出身的導演蔦哲一朗執導的《黑之牛》榮獲第49屆香港國際電影節「新秀電影競賽（世界）」火鳥大獎，成為首部獲得此項殊榮的日本電影，充分展現德島縣的文化實力。