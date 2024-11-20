德昌電機公佈截至2024年9月30日止半年業績

財政年度24/25半年業績摘要

集團營業額1,854百萬美元，較上一財政年度上半年下跌4%

毛利438百萬美元，或營業額的23.6%（對比上一財政年度上半年為430百萬美元或營業額的22.2%）

經調整未計利息、稅項及攤銷前盈利177百萬美元，或營業額的9.5%（對比上一財政年度上半年為180百萬美元或營業額的9.3%）

股東應佔溢利淨額增加8%至130百萬美元或完全攤薄後為每股13.92美仙

撇除與匯率變動相關的未變現收益或虧損以及重組費用之淨影響，基本淨溢利增加3%至133百萬美元

經營所得之自由現金流量為144百萬美元（對比上一財政年度上半年為208百萬美元）

於2024年9月30日，總債務佔資本比率為12%，現金儲備688百萬美元

中期股息每股17港仙（每股2.18美仙）

香港 - 2024年11月20日 - 領導全球電機及驅動子系統的德昌電機控股有限公司（下稱「德昌電機」），今天公佈截至2024年9月30日止六個月之業績。2024/25財政年度上半年，集團營業總額1,854百萬美元，較上一財政年度上半年下跌4%。股東應佔溢利淨額上升8%至130百萬美元，或按完全攤薄基礎後為每股13.92美仙。基本淨溢利上升3%至133百萬美元。回顧期內汽車產品組別佔集團營業總額的84%，以固定匯率計算，營業額下跌3% – 與全球輕型汽車產量的整體跌幅相符。從地區劃分，汽車產品組別以固定匯率計算的營業額於亞洲、歐洲及美洲分別下跌1%、3%及5%。所有主要產品及子系統類別均受到原始設備製造商需求疲弱的影響，因業界正致力減少於2023年疫情期後生產反彈所積累的過剩庫存水平。同時，中國消費者對購買新車的意欲受到物業價格下跌的憂慮所影響，而北美及歐洲消費者的購買意欲則受到高車價及高利率所影響。儘管目前的宏觀經濟狀況，但汽車行業的結構性轉型仍在快速進行。最值得注意的是，中國憑藉其作為全球最大市場及在採用電力推進技術方面最活躍的市場地位，已成為行業的一股變革力量。純電動汽車及插電式混合動力汽車的銷量近期突破每月一百萬輛，此等車型銷量目前佔載客車總銷量近一半。此外，在不到五年的時間內，中國的原始設備製造商通過提供配備集成軟件和先進資訊娛樂系統的高品質、具有成本競爭力的新能源汽車，成為本地市場的領導者。汽車產品組別在開發推動電氣化關鍵技術因素的驅動子系統及產品組合的策略，意味著我們在中國所有主要原始設備生產商的銷售額持續增長。這包括供應電動水泵、冷卻閥門和集成式散熱管理系統以優化電池驅動汽車的性能，以及各種可提高乘客舒適度和安全性的驅動產品。西方主要經濟體的汽車市場正經歷一段調整期，由於多種原因導致產量波動加劇及難以預視。面對消費者偏好變化、監管壓力增加及降低生產成本的迫切需要，原始設備製造商已將生產轉移至不同地區的不同工廠、淘汰沒有盈利貢獻的車型及延遲推出新車型。當消費者仍然擔心高昂的汽車售價和融資成本，以及對行駛里程、充電基礎設施和轉售價值的憂慮不斷出現的時候，電動汽車在一些國家的採用速度也有所放緩，因為巿場正在尋求從早期採用者發展到大眾巿場的接受度。此等疑慮表明，由於買家認為混合動力車是介乎純燃與純電動之間的經濟折衷方案，因此歐洲與北美的混合動力車銷售量已見回升。儘管汽車行業發生結構性變化的速度及規模為零部件供應商帶來短期的經營挑戰，但汽車產品組別仍處於十分有利的位置，可持續擴大市場佔有率。我們擁有獨特的全球製造版圖，覆蓋每個主要地區市場。我們在中國的優勢使我們處於汽車電氣化技術開發的最前端。工商用產品組別佔集團營業總額的16%，以固定匯率計算，營業額下跌9%。儘管與去年同期相比，銷售額的收縮速度已有所放緩，但工商用產品組別仍面臨充滿挑戰的營運狀況。這在一定程度上反映了疫情後需求的長期疲弱，與服務相比，消費者普遍不願意在非必要的硬件產品上花費。這亦反映多項已簽約新產品延遲推出，以及在更為商品化的產品分部內的競爭加劇，其中價格而非功能性及可靠性已成為決定購買的關鍵因素。工商用產品組別的管理層正通過合理化及整合其生產以應對這些艱難的情況，以專注於可從高度自動化組裝線及數碼流程中獲得最大利潤的分部。同時，該部門正積極在多個高增長分部開拓新業務，在這些分部中，德昌電機擁有解決客戶問題的創新方案，包括倉庫自動化、半導體製造設備、液體冷卻應用及電動自行車。儘管今年上半年銷售放緩，管理層在實施旨在降低營運成本及提高盈利能力的核心策略方面持續取得令人鼓舞的進展。毛利率從 22.2% 上升至 23.6%。 情況改善主要由於原材料成本下降及外幣對沖合約收益所致。未計利息、稅項及攤銷前盈利為171百萬美元（對比上一年度上半年為168百萬美元）。撇除非現金外匯變動及重組費用後，未計利息、稅項及攤銷前盈利為177百萬美元或營業額的9.5%（對比上一年度上半年為9.3%）。未計利息、稅項及攤銷前盈利率的增加反映毛利改善，但被運費及員工成本輕微增加所抵銷。股東應佔溢利淨額為130百萬美元，或按完全攤薄基礎計算為每股13.92美仙。調整以撇除非現金外匯變動及重組費用的影響，基本淨溢利為133百萬美元，對比上一年度上半年為130百萬美元。由於營運資金增加及資本開支略為上升，營運所得自由現金流由208百萬美元下跌至144百萬美元。德昌電機的整體財務狀況仍然穩健，於2024年9月30日，總債務佔資本比率為12%，現金餘額為688百萬美元。董事會於今天宣布派發中期股息每股17港仙，相當於每股2.18美仙（2023/24中期：每股17港仙）。中期股息將於2025年1月8日派發予於2024年12月17日登記的股東。集團主席及行政總裁汪穗中博士在評論業績時表示：「在全球經濟低迷及汽車行業產量減少的情況下，德昌電機於截至2024年9月30日止六個月取得令人滿意的財務表現。」「全球包括汽車在內的製成品需求於2024年間持續低迷。面對高利率及地緣政治動盪，歐洲經濟體增長乏力。中國持續努力應對房地產市場嚴重低迷以及由投資驅動模式引致許多行業造成產能嚴重過剩的影響。在美國，雖然整體經濟狀況較為強勁，但近幾個月工業訂單水平下降，消費者信心仍處低迷。」對於下半年的財政年度展望，汪穗中博士表示：「展望本財政年度下半年，我們謹慎樂觀地認為，按計劃推出的新項目及若干應用分部的渠道庫存補充將為恢復銷售額增長奠定基礎。」汪博士進一步評論：「宏觀經濟狀況和消費者信心的不確定性仍然是對銷售前景的主要警號。近期的美國總統競選活動提出了若干可能影響深遠但定義不明的經濟提案，倘若實施，可能對地緣政治關係及全球貿易產生極大的破壞性影響。然而，在現階段，我們還無法準確判斷美國下一屆政府打算如何或在多長時間內進行其提議的重大貿易及經濟政策改革。與此同時，德昌電機將繼續專注於執行其核心策略，包括引領市場開發創新技術解決方案以解決客戶問題、推動自動化和數碼化流程的持續改進以降低成本，以及優化全球製造版圖，以持續展示其在應對外部衝擊或波動期間的恢復能力和適應能力。」