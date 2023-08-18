恒生銀行推出全新+FUN Dollars獎賞計劃，為原有Cash Dollars獎賞的升級版，除提供更貼心的多重優惠和專屬獎賞，並特別在恒生Mobile App增設「+FUN Centre」一站式獎賞平台。恒生信用卡客戶現於多達15,000個線上線下消費熱點(即用+FUN位)，可即時扣減+FUN Dollars作現金使用。簽賬消費亦可再賺取+FUN Dollars。客戶亦可用恒生Mobile App選用+FUN Dollars直接找卡數。恒生信用卡獎賞計劃(由2023年8月22日至12月31日)更設包括「+FUN Tuesday」、「+FUN全城熱搶」等多重優惠。
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日報
恒生信用卡全新+FUN Dollars獎賞計劃
恒生銀行推出全新+FUN Dollars獎賞計劃，為原有Cash Dollars獎賞的升級版，除提供更貼心的多重優惠和專屬獎賞，並特別在恒生Mobile App增設「+FUN Centre」一站式獎賞平台。恒生信用卡客戶現於多達15,000個線上線下消費熱點(即用+FUN位)，可即時扣減+FUN Dollars作現金使用。簽賬消費亦可再賺取+FUN Dollars。客戶亦可用恒生Mobile App選用+FUN Dollars直接找卡數。恒生信用卡獎賞計劃(由2023年8月22日至12月31日)更設包括「+FUN Tuesday」、「+FUN全城熱搶」等多重優惠。