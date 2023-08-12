恒生大學與稻苗基金會簽訂備忘錄 助青年實現餐飲創業夢

恒生大學與稻苗基金會簽訂「餐飲業青年創業家計劃」合作備忘錄，支持青年在餐飲服務行業開拓新機遇。備忘錄由萬頴恩博士（前排左）及江志恒主席（前排右）簽署，並由何順文教授（後排左），聯同毛錫強律師（後排右）共同擔任簽署見證人。

香港恒生大學（恒生大學）與稻苗基金會早前簽訂合作備忘錄，透過「餐飲業青年創業家計劃」支援青年在餐飲服務行業開拓新機遇，為有創業意願和具創意的年輕人提供專業培訓和相關資源，助他們實現創業夢。

合作備忘錄由恒生大學創新及創業中心主任暨商學院副院長（企業及商界聯繫）萬頴恩博士與稻苗飲食專業學會主席江志恒簽署，恒生大學校長何順文教授聯同稻苗基金會義務法律顧問毛錫強律師見證；立法會議員梁毓偉議員亦應邀出席支持。

恒生大學聯乘稻苗基金會的「餐飲業青年創業家計劃」，支援青年在餐飲服務行業開拓新機遇。恒生大學將向有創業意願和創意的年輕人分享專業知識並提供相關資源；稻苗飲食專業學會則因應計劃優勝者的創業模式，安排相關的業界專家提供專業意見和指導，在創業路上並肩同行，一起探索新機遇。計劃特設遴選機制，以確保所有創業者的申請都獲得公平、公正處理。

恒生大學校長何順文教授指，恒生大學創新及創業中心一向致力培育學生的創新及創業精神，並積極為他們提供創業機會及支援。是次合作可為該校學生及有志於發展餐飲行業的初創企業及年輕人，踏出創業的第一步。

稻香集團主席鍾偉平博士過往二十年來不斷致力提升餐飲業界的專業水平，對培育青少年不遺餘力。為支持是次活動，鍾偉平博士特別派出稻香集團新一代管理層鍾凌峰先生出席儀式，象徵文化精神的傳承。

鍾凌峰先生指現時在香港創業需要面對種種挑戰及困難，感謝「稻苗基金會」發起是次計劃，並指會在各方面盡全力配合，幫助更多青年實現餐飲界創業夢。

他表示：「營運方針、品牌定位等等深層次問題，都是年輕人和初嘗試創業者需要面對的長遠問題。『餐飲業青年創業家計劃』為優勝者提供的創業支援，有效而實在地協助年輕人創業。」

恒生大學創新及創業中心主任暨商學院副院長（企業及商界聯繫）萬頴恩博士認為，在創業路上，人脈非常重要。他感謝稻苗基金會安排餐飲業界專家培育有志創業的青年，探索新機遇，他們的專業知識和經驗將為青年提供寶貴的機會和指導。

稻苗飲食專業學會主席江志恒則表示，他非常感謝恒生大學支持，攜手推動「餐飲業青年創業家計劃」，支援青年發展餐飲事業，安排業界人士提供指導及營運建議，並開拓新機遇。

梁毓偉議員勉勵青年創業家，他指自己明白經營餐飲業面對的挑戰，期望政府正視傳統行業，包括餐飲業未來的發展，共同努力令青年有更多向上流動的機會。