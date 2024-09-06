香港恒生大學開學日，大學於校園安排學生表演、設置攤位和「校園打卡區」等，讓師生開展充滿喜樂和活力的校園生活。一眾管理層，包括副校長（教學及學生體驗）符可瑩教授、署理副校長（機構發展）許溢宏教授、協理副校長（校園發展服務）楊如虹女士、協理副校長（知識交流）梁偉強博士及學生事務署理總監黃芷茵女士製作及派發港式小食，為師生打氣。恒生大學本學年錄取逾1,900名本科新生和逾 670 名研究生。何校長特別拍攝「校長家書」短片，鼓勵學生參加各種體驗式學習活動，促進個人成長。
《校長家書》文字版（中英文版）
日報
恒生大學開學日 管理層派發港式小食歡迎師生
香港恒生大學開學日，大學於校園安排學生表演、設置攤位和「校園打卡區」等，讓師生開展充滿喜樂和活力的校園生活。一眾管理層，包括副校長（教學及學生體驗）符可瑩教授、署理副校長（機構發展）許溢宏教授、協理副校長（校園發展服務）楊如虹女士、協理副校長（知識交流）梁偉強博士及學生事務署理總監黃芷茵女士製作及派發港式小食，為師生打氣。恒生大學本學年錄取逾1,900名本科新生和逾 670 名研究生。何校長特別拍攝「校長家書」短片，鼓勵學生參加各種體驗式學習活動，促進個人成長。