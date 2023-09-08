熱門搜尋:
黑雨 天氣 梁朝偉 那年盛夏我們綻放如花 太和邨雙屍命案 綠色債券 福島核污水 去邊啊Do姐 好去處 網上熱話 大閘蟹2023 港元定存 C觀點 Ray Online ​​​​​​​自助餐 深圳好去處 樓市 日本旅遊 MIRROR 免費機票 澳門好去處 食譜 伯明翰破產 親海駅II 日圓匯率 粉嶺高球場 冼迪琦
返回
市場資訊
2023-09-08 07:30:00
日報

恒生「爆新技Carry 自己」理財任務 鼓勵年輕人自主理財

分享：

恒生銀行為年輕新一代客戶推出全新優進理財Preferred Banking「爆新技Carry 自己」理財任務，以手機遊戲模式配合全新Money Master儲蓄規劃工具，助年輕新一代自主理財以達成目標。由即日起至1215日，恒生連續3個月每日送出雙人來回東京機票，只需透過恒生Digital Banking每日完成指定理財任務，即可自動參加抽獎，贏取每日高達10次抽獎機會。客戶更可掃描分佈於全城的「爆新技Carry 自己召喚全城刷技大神」活動QR Code，完成指定任務以獲取額外抽獎機會。恒生個人Mobile App並推出全新Money Master助客戶養成良好儲蓄習慣，以達成理財目標。
網頁：www.hangseng.com

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受