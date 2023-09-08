恒生「爆新技Carry 自己」理財任務 鼓勵年輕人自主理財

恒生銀行為年輕新一代客戶推出全新優進理財Preferred Banking「爆新技Carry 自己」理財任務，以手機遊戲模式配合全新Money Master儲蓄規劃工具，助年輕新一代自主理財以達成目標。由即日起至12月15日，恒生連續3個月每日送出雙人來回東京機票，只需透過恒生Digital Banking每日完成指定理財任務，即可自動參加抽獎，贏取每日高達10次抽獎機會。客戶更可掃描分佈於全城的「爆新技Carry 自己 – 召喚全城刷技大神」活動QR Code，完成指定任務以獲取額外抽獎機會。恒生個人Mobile App並推出全新Money Master助客戶養成良好儲蓄習慣，以達成理財目標。

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