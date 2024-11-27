恒隆宣布內地首個在建築結構近乎100%採用低碳排放鋼的商業地產項目 積極推進房地產脫碳進程

與寶鋼合作樹立鋼鐵碳排放數據收集新標桿 上海恒隆廣場三期擴建項目實現建築鋼材的總隱含碳排放量降低35%

近日，寶鋼股份BeyondECO®低碳螺紋鋼新品首發暨恒隆地產首例應用項目啟動儀式在武鋼有限條材廠順利舉行。出席該儀式的人員包括武鋼有限副總經理劉路長先生（右十）、武鋼有限條材廠廠長杜秀峰先生（左五）、恒隆地產可持續發展副董事 John Haffner先生（右九）及雙方企業的其他代表，同時出席的還有湖北省冶金工業協會、湖北省鋼結構協會、湖北省金屬學會、中信建築設計院、江蘇建業等行業單位人員

上海恒隆廣場三期擴建項目是首個在建築結構中採用接近100%低碳排放鋼材的商業地產項目。此項目的低碳排放鋼材由寶鋼提供，總隱含碳排放量與傳統鋼材相比將降低35%

附錄：

鋼材類型

全部鋼材

用量

(噸)

BeyondECO® 低碳排放鋼用量

(噸)

鋼材的基線排放因子

(噸二氧化碳當量/噸)**

BeyondECO® 低碳排放鋼排放因子

(噸二氧化碳當量/噸)

絕對減排量

(噸二氧化碳當量)

(A)

(B)

(C)

(D)

(E) =

(B) x [(C) -(D)]

結構鋼板（將加工成為鋼樑和鋼柱）

類型1

1,233

1,171

2.5

1.68*

960

鋼筋

類型2

385

325

2.0487

0.892

376

項目鋼材排放量基線 (噸二氧化碳當量)

F1 = (A1) x (C1) + (A2) x (C2)

3,871

項目總鋼材排放量 (噸二氧化碳當量)

F2 = F1 - E1 - E2

2,535

項目總鋼材碳減排比例 % = (F1 - F2)/F1 x 100%

35%



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香港及上海 - 2024年11月27日 - 恒隆地產有限公司（香港聯交所股份代號：00101）（「公司」或「恒隆」）欣然宣布已於上海恒隆廣場三期擴建項目的地上結構鋼板（將加工成為鋼樑和鋼柱）及鋼筋接近100%採用低碳排放鋼材，這是中國內地首個在建築結構中近乎全面採用低碳排放鋼材的商業地產項目，亦標誌着恒隆在推動中國房地產脫碳進程中率先邁出了重要一步。該項目的低碳排放鋼材由寶山鋼鐵股份有限公司（「寶鋼」）提供，相較於傳統鋼材能將建築鋼材的總隱含碳排放量顯著降低35%。在中國，房地產行業的排放量佔全國每年二氧化碳總排放量的38%以上。以恒隆為例，其2023年鋼材的總碳排放量約佔公司整體隱含碳排放量的40%。因此，推動鋼材脫碳成為恒隆實現範圍3溫室氣體減排目標的關鍵。此次恒隆與寶鋼的低碳排放鋼材交易，彰顯了房地產行業領導者助力中國力爭實現2060年前碳中和目標的又一案例。寶鋼將為建設中的上海恒隆廣場三期擴建項目提供 1,171 噸 BeyondECO低碳排放結構鋼以及 325 噸 BeyondECO低碳排放鋼筋，該項目預計將於 2026 年完工。恒隆地產董事長陳文博先生表示：「上海恒隆廣場三期擴建項目選用低碳排放鋼材對恒隆而言具有非凡意義，我們很榮幸能與中國鋼鐵脫碳領域的領軍者寶鋼以及其他行業夥伴攜手合作，為房地產行業的鋼鐵碳排放減量樹立全新標桿。未來，恒隆將繼續在整個價值鏈中踐行可持續發展戰略，包括在杭州恒隆廣場等其他開發項目中應用低碳排放鋼材。」為了滿足恒隆對低碳排放鋼材招標的嚴格規格要求，總承包商與寶鋼緊密合作，為恒隆提供了精確的產品級碳排放數據。這一合作為行業樹立了透明、可追溯且可信賴的排放數據新標準。寶鋼通過其寶鋼股份智慧碳數據平台計算了產品的碳足跡，此平台採用上海易碳數字科技有限公司（「易碳數科 」）開發的積木LCA生命週期分析模型。同時，這些產品級碳排放數據已獲第三方國際認證機構南德認證檢測（中國）有限公司核實。恒隆於2022年12月成為中國內地及香港首家獲得科學碳目標倡議（Science Based Targets initiative，簡稱SBTi）批核的房地產發展商，確認該等目標符合SBTi的淨零排放標準（Net Zero Standard）。恒隆於2023年12月成為中國內地及香港首家加入氣候組織旗下SteelZero倡議的房地產公司，承諾在2030年之前，低碳鋼的採購量將達到總鋼鐵採購量的50%，並在2050年前實現採購100%淨零碳鋼的目標。BeyondECO是由寶鋼開創且大規模生產的低碳排放鋼鐵產品，它通過可再生能源與回收廢鋼相結合的方式來減少鋼材產品的碳排放。產品的減排比例因組合方式有所不同。例如，在上海恒隆廣場三期擴建項目中所使用的鋼筋，通過採用 100% 可再生能源以及 60% 回收廢鋼的組合方式，可減少碳排放超過 50%。* 該排放因子的數值基於恒隆的要求，通過總承包商與寶鋼合同技術協議約定「碳排放應低於1.68噸COeq/噸」，最終排放因子數值以第三方核查聲明為準** 鋼材的基線排放因子來源於寶鋼2023年的現場數據，均由南德認證檢測（中國）有限公司核實