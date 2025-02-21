悠斯晶 Hana Miffy深層滋養護手霜系列 限時優惠

Yuskin製藥株式會社在日本已有超過70年的歷史，致力於護膚產品的研究與開發，Yuskin Hana系列融入四季不同的花香精油，護膚兼可帶來清新花香，香氣持久不刺鼻。護手霜採用高保濕配方，有效防止雙手粗糙，質地透薄輕盈易吸收，再添加維他命B6、維他命E及植物甘油，為雙手帶來更健康的膚質。Yuskin Hana系列亦不含酒精、對羥基苯甲酸酯、動物性成分、礦物油等，成分真正低致敏。各款護手霜印有不同限量Miffy米菲設計，為護膚更增添樂趣。由即日起至3月31日，Yuskin Hana Miffy深層滋養護手霜系列於松本清門市買2件有75折^，機會難得，售完即止！ HKTVmall 、各大松本清及Donki門市有售。

*Miffy系列蘭花味護手霜只在松本清及HKTVmall 有售

^最終售價及零售價格由商戶自行決定，如有任何爭議，商戶可保留最終決定權。