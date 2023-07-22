惠及基層 首間智慧醫療健康中心開幕 15分鐘檢測37項目兼取報告 盛惠$500

為響應政府的《基層醫療健康藍圖》，及早建設基層社區康健服務體系，以應付日漸增加的社區醫療服務需要，「香港基層社區康健服務計劃」首間私營智慧醫療健康服務中心正式進駐畢架山花園。市民只需15分鐘便能進行37項基本健康檢查，並即時獲取報告，每次費用500元，會員350元，是以預防為重的一站式康健服務中心。

香港人口急速老化，根據政府的統計數字，預計到2039年本地65歲及以上人口將達252萬，佔屆時整體人口的三分之一，而且慢性疾病患者更將超越300萬人，數目有持續增加的趨勢。為了惠及基層，首間私營智慧醫療健康服務中心 - 畢架山花園健康服務中心，於2023年7月22日正式開幕。

與香港的士司機從業員總會合作

該項目由通用技術中國醫保、香港蓋睿利民健康科技、香港利民總會、香港的士司機從業員總會等機構和團體聯合共建，以配合「以地區服務為基礎、以社區為本、以家庭為中心」的社區康健服務理念。通用技術中國醫保董事長梅媚在開幕儀式上表示，作為醫藥及醫療器械領域的國家隊企業，公司為健康服務中心帶來先進的醫療健康數字化設備和服務解決方案，讓市民足不出區便可得到所需的健康服務。香港的士司機從業員總會首席顧問岳毅說：「的士司機是基層社區的重要一員，透過參與是次計劃，相信的士司機從業員們定能更好地管理自己的健康，並為社區健康作出貢獻。」

畢架山花園健康服務中心配備智慧化健康體檢設備、健康康復干預設備、慢性病篩查預防及管理系統、遠端醫療服務系統等，為基層市民提供基本健康體檢、慢性疾病篩查管理和健康教育等多元化健康管理服務，構建市民身邊的15分鐘健康生活圈。

目標成立一百家 暫不收醫療券

該中心總經理何家立表示，作為私營企業，中心首次與香港的士司機從業員總會合作，是由於的士司機在香港扮演重要角色，全港註冊的士司機達5萬多人，服務全港百萬市民，他們的健康攸關重要。中心很榮幸能為旗下會員和基層市民打造更佳的健康安全網。他 續指，中心將有私家醫生進駐，提供普通科門診。目前的服務收費是每次500元，較市面700至1,000元收費便宜，會員則為350元，但暫不收醫療券。

至於中心選址畢架山花園，是由於上址方便停車，且司機只需15分鐘便能進行37項檢測兼即時獲取報告，目前市面上暫未有如此快捷的服務。何家立續稱，中心未來會跟多個NGO合作，進軍公共屋邨等地區，目標是在全港成立一百家智慧醫療健康服務中心，助基層市民及早發現、管理和控制慢性疾病，預防或延緩疾病發作，同時減低公營醫療壓力和醫療人手不足問題，利用智慧裝備協助家庭醫生成為基層市民的健康「守門人」，為大眾及早制定周詳健康計劃。