惠康「WE嘩大折日」 限定2日門市網店全場88折* 紅白酒買6支85折再折上折

一向備受顧客歡迎的惠康「大折日」載譽回歸，更升級為「WE嘩大折日」，只限10月18日及10月19日，一連兩天，為萬聖節派對提前點燃購物熱潮，讓顧客以超值價錢大量入手節日所需！10月18日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿HK$168*，即享全場88折，全線紅/白餐酒買6支˚，再享85折，一於把美酒通通帶走，與家人好友共嚐！而 10月19日（星期日）則為惠康網店限定優惠，於網店買滿HK$888*，即享88折，「網購店取」消費滿$168*，亦享88折優惠！多款產品享折上折優惠，讓你隨時隨地買到心水貨品，滿載而歸。

*優惠受條款及細則約束。優惠不適用於7-11及店外展銷場、任何儲值或增值服務或購買禮券等、嬰幼兒奶粉、電話儲值咭、膠袋收費、送貨費用。優惠不得與其他推廣優惠同時使用，包括内地遊客優惠券。如有爭議，惠康超級市場保留最終決定權。 ˚只限750毫升或以上產品，原箱/禮盒裝及贈品除外。貨品數量有限，售完即止。 惠康更貼心地推出「萬聖節狂歡優惠」，涵蓋多款精選商品，包括茶類飲品、啤酒、薯片、水果、香米、衛生紙等，無論是籌備狂歡派對還是日常補貨，消費滿指定金額，即享全單88折^!

顧客凡於惠康門市購買任何產品#，在10月17日至23日期間，可以$22加購1包櫻城牌日本品種珍珠米2公斤、以$28.9加購1樽紳士牌蜂蜜香烤/乾焗花生 453克，以及$79加購1袋滴露全能抗菌洗衣旋珠56粒裝，優惠繼續密密享，惠康一站式提供生活所需，同大家一齊買得多慳得多！ 同場加映：激抵優惠 超值限時搶！ 再加推一系列激抵優惠，由10月17日至23日購買，購買1套李錦記 舊裝蠔油優惠裝，即送總值$46的豐富禮品；購買1罐家樂牌雞粉珍寶裝575克，即送總值$30的豐富禮品；購買3排可口可樂/玉泉/芬達/雪碧迷你6罐裝汽水，即送總值$34的豐富禮品，齊來以最優惠價錢入手心水產品！