由即日至12月4日期間，惠而浦網上商店W-Mall推出本年度最後一擊年終陳列開倉優惠，開倉期間多款陳列及開盒家電均以震撼價發售，限量激抵貨品低至3折！W-Mall更提供開盒機讓客戶選購，開盒產品乃原裝未使用品，而保養年期跟新機相同，且配件齊備，只是在物流或存放過程中，外盒包裝有不同程度之瑕疵，性價比極高！惠而浦貼心地為所有陳列產品提供一年產品保養，而開盒機跟新機一樣的保養年期；所有家電均提供免費送貨，購買部分特定產品更可享有免費基本安裝服務，現凡購物滿HK$1,000再用Mastercard結帳，並輸入優惠碼「MASTER24」，即享額外5%折扣。
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惠而浦網店W-Mall年終陳列開倉 極筍優惠低至3折
由即日至12月4日期間，惠而浦網上商店W-Mall推出本年度最後一擊年終陳列開倉優惠，開倉期間多款陳列及開盒家電均以震撼價發售，限量激抵貨品低至3折！W-Mall更提供開盒機讓客戶選購，開盒產品乃原裝未使用品，而保養年期跟新機相同，且配件齊備，只是在物流或存放過程中，外盒包裝有不同程度之瑕疵，性價比極高！惠而浦貼心地為所有陳列產品提供一年產品保養，而開盒機跟新機一樣的保養年期；所有家電均提供免費送貨，購買部分特定產品更可享有免費基本安裝服務，現凡購物滿HK$1,000再用Mastercard結帳，並輸入優惠碼「MASTER24」，即享額外5%折扣。