想旅遊 帶你暢遊越南峴港

在暑假旅遊旺季，「想旅遊」的越南峴港5天團，帶你暢遊峴港著名景點，包括公雞大教堂、67米大觀音像，參觀峴港地標龍橋和情人橋，到佔婆石雕博物館及峴港傳統石雕村，欣賞傳統石雕工藝和了解佔婆古文化。亦會參觀世界文化遺產會安古城，走入傳統建築的昔日商貿中心，體驗古老港口風貌。並會安排乘纜車前往【巴拿山】旅遊區，參觀靜心園【天上花園】及峴港海拔最高的靈應寺，以及於夢想樂園 FANTASY PARK 開心暢玩。行程更預留一天自由活動時間。逢星期四及日出發，團費成人每位$2,399起。

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