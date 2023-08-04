愉景灣溜冰場 舉辦2023 亞洲滑冰邀請賽

愉景灣溜冰場於今日至8月15日舉辦2023亞洲滑冰邀請賽，賽事是由Ice Skating Institute Asia (ISIAsia) 授權，全球規模最大的業餘花式溜冰比賽，也是全球花式溜冰界的重要賽事。1,750 名來自中國內地、香港、澳門、中華台北、馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓和美國等十多個不同國家和城市的花式溜冰選手，將會雲集愉景灣溜冰場參與這項備受期待的賽事。是次有超過4,400 項個人和團體項目，歡迎公眾前往愉景灣見證精彩難忘的賽事，一睹選手們的高超技術水平。

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