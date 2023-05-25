愉景灣 全新「環愉遊蹤」指南出版 帶您投入大自然懷抱 探索生態奇觀

您喜歡遠足或探索大自然嗎？在風光如畫的愉景灣，不論是新手或是經驗豐富的戶外愛好者，都可輕鬆投入大自然的懷抱，細賞雀鳥及生態奇觀，引領身心與大自然重新接軌。愉景灣全新推出「環愉遊蹤」指南，帶您探索四條遠足路線，沿途可欣賞各具特色的景點之餘，更有機會看到不同鳥類和大自然生態。請即瀏覽www.visitdiscoverybay.com/tc/the-destination/ 下載電子版，或到愉景廣場禮賓部索取實體版「環愉遊蹤」指南。

想向難度挑戰的行山好手可選擇路線一：由東涌出發，攻頂上老虎頭可「虎」瞰愉景灣全景，沿途可欣賞各種奇形怪狀的石頭，全長約13公里。對歷史足跡有興趣的可選擇路線二：由梅窩碼頭作起點沿銀礦灣沙灘傍走，登頂後穿過小徑便可到達神樂院（於1950年代由天主教修士興建，曾以自家乳牛場生產「十字牌牛奶」而聞名），打卡之餘更可探索歷史建築。想親親大自然的可選擇路線三：與路線二相若，於愉景灣山道轉往愉景灣水塘和眺望台，這路線穿越叢林，沿路有機會觀賞到不同種類的鳥類及植物。想一家大小輕鬆行則可選擇路線四：由愉景灣碼頭出發沿海濱長廊到大白灣沙灘，經愉景灣道上的「林蔭大道」到中央公園，再到各個特色地標景點打卡：海濱禮堂、心鎖長廊、愉景灣酒店及愉景北商場的歐陸式廣場。這條路線輕鬆休閒，老少咸宜！

愉景灣於5月28日（星期日）將舉辦行山導賞團，由行山專家及生態攝影師郭子祈James Kwok帶領從梅窩前往愉景灣，途經稔樹灣，大約用３小時一同賞鳥及認識生態大自然。如未能參與是次行山導賞團，您亦可透過社交媒體參加 「心呼吸。愉景灣」攝影比賽，於6月30日前提交作品，有機會羸取豐富獎品，每位得獎者將獲得愉景灣雙人來回船票、香港愉景灣酒店雙人甜品美饌套餐及HK$100愉景灣禮券。

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