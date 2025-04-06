愛共融慈善協會首場活動《看我今天怎麼說》圓滿舉行 電影放映暨座談會推動社會共融 逾 200 人參與

愛共融慈善協會首場活動《看我今天怎麼說》，早前 順利舉行！

由巴黎殘奧硬地滾球個人及混雙金牌得主何宛淇創辦， 愛共融慈善協會 ，早前於 MOViE MOViE Cityplaza（太古城中心）成功舉辦首場慈善共融活動——《看我今天怎麼說》電影放映及映後座談會，吸引逾 200名來自16間中小學及特殊學校的師生、家長，以及社會各界人士參與，共同見證一場深具意義的生命教育之旅。 是次活動由 愛共融慈善協會 主辦，中國香港殘疾人奧委會副會長梁禮賢醫生鼎力支持，旨在透過電影與對話，促進社會對多元群體的理解與接納。

逾 200名來自16間中小學及特殊學校的師生、家長，以及社會各界人士，參與愛共融慈善協會舉辦的首場慈善共融活動。

電影《看我今天怎麼說》由黃修平導演執導，游學修、鍾雪瑩及吳祉昊主演，講述聽障青年克服社會偏見、勇敢追夢的故事。放映結束後，導演、演員及殘疾人士代表與觀眾互動，分享真實經歷。現場反應熱烈，學生積極提問，教育工作者及家長亦深受感動，活動有效提升大眾對共融價值的認知。

創辦人何宛淇：共融需從理解開始

協會創辦人，殘奧雙金得主何宛淇表示：「這是我們推動共融的第一步，希望透過影像與故事，讓社會看見每個人的獨特價值。」她強調，協會未來將持續與學校、社區及各界合作，舉辦多元活動，將共融理念轉化為實際行動。

關於愛共融慈善協會

由巴黎殘奧硬地滾球個人及混雙金牌得主何宛淇創辦，愛共融慈善協會為非牟利機構，以「愛無分你我，共融創未來」為宗旨，致力搭建平台連結社會資源，推動平等機會。協會將透過不同渠道分享共融故事與活動資訊，歡迎公眾參與，攜手建構包容社會。