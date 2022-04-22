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日報
愛「參」贈母親 北海道遼參禮盒限時優惠
為母親節做好準備，Labway立威海參專家推出母親節限時優惠，由即日起至5月7日可以【愛「參」價$520】選購北海道袖珍野生遼參禮盒(正價$680)。遼參從北海道直送、品質上乘、經人手精心挑選入樽，適合媽媽養生，可以滋陰養顏、抗衰老、補氣血。遼參另設有中、大、特大3種頭數可選，買滿$1,000可獲贈紅燒罐鮑乙罐，歡迎到Labway網站或親臨上環總店選䐟(永樂街179-181號永德商業中心1樓101-103室)，於總店出示此報章內容更可享額外全單減$50折扣！(每張訂單限減一次)