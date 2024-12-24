慈善+市集迎聖誕 中環碼頭售多款精美手工藝品

聖誕到，原來買飾品或禮品，用作裝飾家居和送禮給親戚好友的同時，還可以是慈善的一部份。助殘障人士自力更生的慈善團體創業軒，雲集14家復康機構，舉辦「創業軒十載聖誕樂繽紛」活動，有售多款精美手工藝品，包括布藝、飾品擺設及家居用品。這活動期望讓社會大眾更深入了解，以及支持殘疾人士的才華和努力，推動傷健共融。 救世軍恒安綜合職業復康服務資深編織者金好，是一位輕度智障的學員，學習了紗織逾二十年。她表示：「（以前）做人很害羞」，學習了紗織之後，加上跟隨機構到社區售賣，大大增強了自信心，能夠有自信與人對話。而每一件作品均是她用心設計製成，從選色、設計到製作，透過她所愛的紗織技藝，編織成頸巾、布藝如化妝袋、飾品如髮圈等。她續指，最喜歡將大自然加入每件作品中，每件作品需時一個月或更久，其中一份獲獎的作品《四季》，更花費了四個月時間。

明愛綠色生活空間-熊貓礦香石香薰創作者健仔，同樣患有輕度智障，但是性格較為外向，具商業社會工作的經驗。不過，他曾遇到被騙財的事，令家人感憂慮，加入了慈善機構，並學習製作礦香石和考獲國際認可的芳香療法基礎證書。他指，學習這門手藝一年至兩年，每次由倒模到完成，「拔出來一下」，看到成品最開心，皆因從選用模具、量度適合的份量和等待，需要花心思和耐性。他續指，自己最喜歡可愛的圖案，例如熊貓、天使等。有一次，客人購買多個旋轉木馬的礦香石，更令他獲得認同的滿足感。

這活動找來退休人士任義工。傷健協會扭波波隊長劉芝強指出，作為導師在這活動帶隊，希望提高學員的信心。並解釋，過去退休到加拿大生活時，因機緣在當地社區中心做義工，學習到魔術、扭汽球等的技巧，及後回流香港繼續在各機構擔任義務工作，帶隊因為訓練學員的自信。 劉芝強續指，學員最初會很擔心扭不到、自信心不足，並舉例，聖誕節便教基本的雪人汽球，希望提高他們的信心。更曾有一個學員告訴他，乘坐小巴時， 下車不太敢說話，聲音是很細聲，現在說話都更有信心。而他教導傷健協會的汽球班，知道學員白天工作、夜晚才學扭汽球，不容易但是他們的快樂泉源，並笑言：「（學員）扭到出來會很開心。」

創業軒主席林伊利表示，藉舉辦不同活動推廣殘疾人士的產品，提升他們的就業機會，其中天星創業市集是定期活動，並有創業軒家園便利店。此外，今次聖誕市集匯聚了14家復康機構，展示殘疾人士親手製作的手工藝品，將他們的作品放到社區銷售，將慈善實踐到商業活動，走到能自給自足的里程。