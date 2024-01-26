慈幼學校舉行 UFO 體驗式活動週 跳出香港規劃人生 塑造獨當一面慈幼仔

近年教育局推行體驗式學習，鼓勵學生「從做中學」，一向重視學生發展的慈幼學校在考試後推行一連六日全方位體驗式學習週，以獨創的U.F.O.課程，通過全方位體驗式學習結合生涯規劃讓全校學生參加，目的培育同學成爲Unique(獨特)、Friendly(友愛)、Optimistic(聰敏樂觀)的小朋友。活動融合慈幼獨創的校本獨特課程《U.F.O.課程》承載慈幼仔升空，以體驗式學習及境外學習，包括：陽光學長Running Man活動、共融日、生涯規劃及境外探索，讓他們成為慈幼太空人，成就自我。

全方位體驗式學習週以「陽光學長Running Man活動」打響頭炮，學長們不僅照顧一至三年級學弟，培養同理心，更陪伴初小同學參與挑戰任務，提升合作精神。學弟們則透過參與團隊活動，加強溝通能力和自理能力。學長學弟共同完成多項體育活動，倡導健康的生活方式，讓陽光與活力共融於每位學子的生活。

學習週第二天為「慈幼共融日」，全校同學參與共融嘉年華活動，了解不同殘疾人士的特性和需要，同時體驗多元文化，提升了對共融元素「平等參與」及「多樣化社會」的認識，讓學生學習以多角度去欣賞每個人的獨特之處，學會互相接納、欣賞、尊重的相處之道，成為友愛的慈幼仔。其後透過參與香港多個公園舉辦的學習活動及郊野探索，增強學生對環保的認識及明白其重要性，將綠色理念的種子種植在心田。