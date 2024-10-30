慧理教育中心學員於國際文憑考試中斬獲卓越成績 遠超全球基準

香港 - 2024年10月30日 - 香港頂尖的國際文憑考試（International Baccalaureate，IB）補習機構慧理教育今日欣然宣佈，其學員在備受推崇的國際文憑大學預科課程（International Baccalaureate Diploma Programme, 簡稱IBDP）考試中取得了驕人的成績。這一卓越成就印證了中心長久以來，堅定致力於引導學生最大化發揮其學術潛力的決心與實力。



中心創辦人（中）和一眾王牌導師及優秀學員合影。

回顧2023年公佈的國際文憑考試結果，約50%的慧理學員成績十分亮眼，介於43-45分之間（滿分45分）。此外，慧理教育學生的平均總IB分數高達39.7分，遠超全球平均30.24分和香港平均36.4分，令人印象深刻。IBDP備受國際認可，受到世界各地多間知名大學的廣泛認同。其國際地位及認受性無可比擬，最近更獲得美國教育委員會（ACE）之官方背書。該會建議美國各所大學及學院為IB標準課程計發大學學分，突出了課程的學術嚴謹性和高聲譽。



慧理教育的IB課程教學體系包括私人補習，以及重點對校內評核（IA）、拓展論文（EE）和知識理論（TOK）的細緻指導。IB課程架構高度重視培養學生的全面優勢、個人成長和社會發展，這與慧理教育的教學使命不謀而合。慧理激勵學生提高學術抱負，為進入大學充分準備，以絕佳優異的成績贏取國際知名院校的錄取資格，就讀嚮往的學科專業。慧理教育屢獲佳績，中心多名往屆學員如願入讀心儀頂尖學府：其中一位獲芝加哥大學經濟學專業錄取，另一位同時獲得香港大學和多倫多大學醫學院的錄取通知。其他兩名優秀學員分別獲倫敦帝國理工學院工程專業及墨爾本大學商科專業錄取。



有幸見證我們的優秀學員在IB考試中取得出色成績，倍感喜悅，同時也深明在教學過程中虛心謙遜、一往無前的重要性」，慧理教育總監Terry如是說。「這一前所未有的成功是對中心多名經驗豐富、學識淵博的IB導師其資質與實力的雙重肯定，更加激勵我們繼續堅定不移地為學生提供個性化關注和完備的課程支持。慧理致力於提供最優質的教育，培養胸懷全球視野、終身學習的全面人才。我們將繼續創新並完善教學方法，以期保持卓越補習機構這一領先地位」，中心總監Johnny與Leo補充道。



除了備受讚譽的IB課程輔導外，慧理教育還提供多種學術課程，包括國際中等教育普通證書（IGCSE，International General Certificate of Secondary Education）、普通教育高級水平證書（The General Certificate of Education Advanced Level，GCE A Levels）、國際高級水平證書（International Advanced Levels，IAL）、雅思（IELTS）和香港中學文憑考試（HKDSE），全面鞏固其作為香港及周邊地區最受學生信賴和優選的行業地位。

