慶祝中華人民共和國成立75周年暨 新鴻基地產 新城市廣場《沙田同心同行40載》啟動禮

香港首個商場舉辦幻彩煙火匯演 2,024枚煙火綻放沙田市中心夜空
全日無間精彩免費活動、300項商店購物優惠及多項盛事活動提振地區經濟
香港 - 2024年11月17日 - 由新鴻基地產（新地）悉心發展的沙田新城市廣場開業40年，適逢今年為中華人民共和國成立75周年，新城市廣場昨晚（16日）舉行全港首個商場主辦的全城矚目幻彩煙火匯演，2,024枚璀璨煙火於沙田市中心夜空綻放，為香港市民及沙田區居民呈獻獨一無二的盛事體驗，除了戶外煙火匯演之外，新城市廣場亦安排了其他慶祝活動，包括節日燈飾、特色市集、消費獎賞等，通過營造節日的歡樂氣氛，鼓勵市民留港消費，遊客盡興暢玩，貫徹「香港無處不旅遊」的理念。為隆重其事，新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯及新鴻基地產執行董事郭基泓，連同多位立法會議員、中聯辦官員和區議員主持活動啟動禮，為盛事揭開序幕。
新地主席兼董事總經理郭炳聯先生表示：「新鴻基地產作為一間植根於香港的發展商，一直以實際行動，堅定支持政府的政策，並利用集團的資源和優勢，主動參與推動經濟發展，貢獻香港。新城市廣場是新地以至香港首個以公共交通導向模式（transit-oriented development或TOD )發展的大型綜合項目，陪伴幾代沙田居民的成長，協助沙田發展為全港18區中人口最多的地區，新城市廣場更體現新地的『以心建家』精神，憑藉優越、不斷創新的設施和服務，成為香港其中一個人流最暢旺的商場，讓一家三代都能在此享受休閒樂趣。」
他續說，今年適逢國慶75周年以及新城市廣場40周年，集團響應政府提振地區經濟的號召，將盛事帶入地區，舉辦香港首個商場幻彩煙火匯演，又配合疫情後市民嚮往戶外和一家人活動的趨勢，在政府部門支持下，於三樓和五樓戶外空間舉辦特色市集，凝聚歡樂氣氛刺激消費，幫助商戶爭取生意，實踐中央希望香港「識變、應變、求變」的精神。新地希望今次連串的活動能起示範作用，日後可以繼續靈活使用新地其他商場室外和開放地方，為市民創造更豐富的消閒體驗，促進零售市場，推動本港盛事經濟。
與香港及沙田共同成長40載 無間創新及優化商場回饋社區
新地一直與香港共同成長，積極參與建設香港，並致力推動社會經濟發展，上世紀80年代，新地配合新市鎮發展計劃，斥巨資發展新城市廣場，堅定展現對香港和祖國前景的信心。於1984年落成的沙田新城市廣場更是新界區新市鎮發展的其中一個重要地標，其成功的TOD模式為日後新市鎮發展提供良好的參考示範。40年來，新城市廣場與沙田同步成長，自開業以來引入無數香港首店，並設立多個令人印象深刻的特色景點，令新城市廣場創造全球人流量最高的紀錄，更是香港消費娛樂的重要熱點。
新城市廣場是沙田市中心的大型購物中心，整個項目亦包含寫字樓、酒店、住宅等，商場更連接港鐵站及大型公共運輸交匯處，充份照顧居民的「衣食住行」需要，開業後迅速成為沙田市的重要核心地標。時至今日，新城市廣場依然是沙田區內居住、工作、以及消閒購物和交通轉乘的大型綜合樞紐，為市民和遊客盡心服務。新地一直與時並進，並因應市場變化，不斷優化新城市廣場的設施，由設立全港第一個室內音樂噴泉、引入適合一家大小的主題公園「史諾比開心世界」（Snoopy's World），到近年落成的大型兒童戶外遊樂場「Dino Park恐龍公園」、娛樂體驗專區「Play Park」以及寵物共融的「Pets Park寵物同樂園」，新地都致力為區內外市民帶來深刻難忘的歡樂時光。
幻彩煙火音樂匯演劃破沙田夜空 全天候狂歡嘉年華打開盛事序幕
新城市廣場《沙田同心同行40載》慶祝活動為期兩個月，商場於昨日中午起舉辦盛大狂歡嘉年華，與眾同樂，包括：全日無間街頭音樂表演、臉部彩繪、魔術及小丑表演等，大派40周年主題氣球、棉花糖及爆谷，並聯同商戶於商場一樓舉行創意工作坊，過百位市民一同製作40周年生日手作，每個角落也充斥著歡樂氣氛。
而重點盛事 ─ 幻彩煙火匯演於昨晚在1期3樓平台Chill Park舉行，2,024枚璀璨煙火於沙田市中心上空綻放，配合商場的聖誕燈飾，燈效及音樂，照亮整片沙田夜空。
商戶亦攜手新城市廣場推動本地消費購物氛圍，即日起至11月26日舉行沙田節購日，場內過百品牌商戶包括美妝、個人護理、珠寶首飾、潮流運動及家居電器等，特別為商場40周年推出逾300項低至2折的購物優惠，沙田居民、特選屋苑住戶、上班族及區內學生均可盡享購物餐飲優惠，一同開心迎接商場40周年，齊心推動地區經濟。
聖誕同步亮燈 四大打卡裝置 延續地區盛事氣氛
新城市廣場趁著聖誕佳節將至，由即日起至明年1月1日為市民匠心打造「夢幻聖誕國度」，並於今晚同步亮燈，當中包括：於逾二萬平方呎的Chill Park 內設置13米高巨型聖誕樹、於室內設置二千呎飄雪溜冰場，配合飄雪及絢麗光影，讓大家體驗浪漫的溜冰樂趣、商場1期1樓羅馬廣場亦會有仿效「沙田精神號」及聖誕老人飛行裝置及多個打卡點，為區外區內市民及旅客呈獻獨特體驗。
40周年盛事活動驚喜不斷 Beer & Dine嘉年華、同行40載社區畫廊、大型倒數派對相繼登場
新地 新城市廣場《沙田同心同行40載》除了以璀璨煙火匯演及聖誕裝置打響頭炮外，緊接的2個月更會舉辦一連串盛事體驗活動，包括舉辦《Beer & Dine》嘉年華，戶外瑜伽工作坊及Busking表演，讓市民享受美酒佳餚、歡度輕鬆愉快的周末。
貫徹地區盛事體驗並進一步鼓勵市民留港歡度佳節，12月31日除夕夜新城市廣場將一如往年舉辦大型倒數活動，邀請全港市民與城中人氣偶像以歌聲及舞蹈精彩表演一同倒數歡送2024並迎接2025年來臨。
新城市廣場與沙田同行40載，與沙田區居民一同見證區內變遷，同時亦積極參與並推動社區發展，今年亦藉著40周年這個重要時刻，找來本地插畫家Carmen Ng帶領與商場一樣具超過40年歷史的沙田區學校師生一同創作《同行40載社區畫廊》，以繽紛的色彩繪畫及紀錄沙田周邊特色景點及新城市廣場的新面貌，自學生時期已是沙田區常客的Carmen對沙田有著深刻的印象及感情，是次活動除透過畫筆演繹她心目中的沙田社區外，同時希望與學生分享她的創作經驗並鼓勵年輕一代發揮藝術創意，追逐夢想，薪火相傳。
關於新城市廣場
查詢電話 ： 2684 9175
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全日無間精彩免費活動、300項商店購物優惠及多項盛事活動提振地區經濟
香港 - 2024年11月17日 - 由新鴻基地產（新地）悉心發展的沙田新城市廣場開業40年，適逢今年為中華人民共和國成立75周年，新城市廣場昨晚（16日）舉行全港首個商場主辦的全城矚目幻彩煙火匯演，2,024枚璀璨煙火於沙田市中心夜空綻放，為香港市民及沙田區居民呈獻獨一無二的盛事體驗，除了戶外煙火匯演之外，新城市廣場亦安排了其他慶祝活動，包括節日燈飾、特色市集、消費獎賞等，通過營造節日的歡樂氣氛，鼓勵市民留港消費，遊客盡興暢玩，貫徹「香港無處不旅遊」的理念。為隆重其事，新鴻基地產主席兼董事總經理郭炳聯及新鴻基地產執行董事郭基泓，連同多位立法會議員、中聯辦官員和區議員主持活動啟動禮，為盛事揭開序幕。
新地主席兼董事總經理郭炳聯先生表示：「新鴻基地產作為一間植根於香港的發展商，一直以實際行動，堅定支持政府的政策，並利用集團的資源和優勢，主動參與推動經濟發展，貢獻香港。新城市廣場是新地以至香港首個以公共交通導向模式（transit-oriented development或TOD )發展的大型綜合項目，陪伴幾代沙田居民的成長，協助沙田發展為全港18區中人口最多的地區，新城市廣場更體現新地的『以心建家』精神，憑藉優越、不斷創新的設施和服務，成為香港其中一個人流最暢旺的商場，讓一家三代都能在此享受休閒樂趣。」
他續說，今年適逢國慶75周年以及新城市廣場40周年，集團響應政府提振地區經濟的號召，將盛事帶入地區，舉辦香港首個商場幻彩煙火匯演，又配合疫情後市民嚮往戶外和一家人活動的趨勢，在政府部門支持下，於三樓和五樓戶外空間舉辦特色市集，凝聚歡樂氣氛刺激消費，幫助商戶爭取生意，實踐中央希望香港「識變、應變、求變」的精神。新地希望今次連串的活動能起示範作用，日後可以繼續靈活使用新地其他商場室外和開放地方，為市民創造更豐富的消閒體驗，促進零售市場，推動本港盛事經濟。
與香港及沙田共同成長40載 無間創新及優化商場回饋社區
新地一直與香港共同成長，積極參與建設香港，並致力推動社會經濟發展，上世紀80年代，新地配合新市鎮發展計劃，斥巨資發展新城市廣場，堅定展現對香港和祖國前景的信心。於1984年落成的沙田新城市廣場更是新界區新市鎮發展的其中一個重要地標，其成功的TOD模式為日後新市鎮發展提供良好的參考示範。40年來，新城市廣場與沙田同步成長，自開業以來引入無數香港首店，並設立多個令人印象深刻的特色景點，令新城市廣場創造全球人流量最高的紀錄，更是香港消費娛樂的重要熱點。
新城市廣場是沙田市中心的大型購物中心，整個項目亦包含寫字樓、酒店、住宅等，商場更連接港鐵站及大型公共運輸交匯處，充份照顧居民的「衣食住行」需要，開業後迅速成為沙田市的重要核心地標。時至今日，新城市廣場依然是沙田區內居住、工作、以及消閒購物和交通轉乘的大型綜合樞紐，為市民和遊客盡心服務。新地一直與時並進，並因應市場變化，不斷優化新城市廣場的設施，由設立全港第一個室內音樂噴泉、引入適合一家大小的主題公園「史諾比開心世界」（Snoopy's World），到近年落成的大型兒童戶外遊樂場「Dino Park恐龍公園」、娛樂體驗專區「Play Park」以及寵物共融的「Pets Park寵物同樂園」，新地都致力為區內外市民帶來深刻難忘的歡樂時光。
幻彩煙火音樂匯演劃破沙田夜空 全天候狂歡嘉年華打開盛事序幕
新城市廣場《沙田同心同行40載》慶祝活動為期兩個月，商場於昨日中午起舉辦盛大狂歡嘉年華，與眾同樂，包括：全日無間街頭音樂表演、臉部彩繪、魔術及小丑表演等，大派40周年主題氣球、棉花糖及爆谷，並聯同商戶於商場一樓舉行創意工作坊，過百位市民一同製作40周年生日手作，每個角落也充斥著歡樂氣氛。
而重點盛事 ─ 幻彩煙火匯演於昨晚在1期3樓平台Chill Park舉行，2,024枚璀璨煙火於沙田市中心上空綻放，配合商場的聖誕燈飾，燈效及音樂，照亮整片沙田夜空。
商戶亦攜手新城市廣場推動本地消費購物氛圍，即日起至11月26日舉行沙田節購日，場內過百品牌商戶包括美妝、個人護理、珠寶首飾、潮流運動及家居電器等，特別為商場40周年推出逾300項低至2折的購物優惠，沙田居民、特選屋苑住戶、上班族及區內學生均可盡享購物餐飲優惠，一同開心迎接商場40周年，齊心推動地區經濟。
聖誕同步亮燈 四大打卡裝置 延續地區盛事氣氛
新城市廣場趁著聖誕佳節將至，由即日起至明年1月1日為市民匠心打造「夢幻聖誕國度」，並於今晚同步亮燈，當中包括：於逾二萬平方呎的Chill Park 內設置13米高巨型聖誕樹、於室內設置二千呎飄雪溜冰場，配合飄雪及絢麗光影，讓大家體驗浪漫的溜冰樂趣、商場1期1樓羅馬廣場亦會有仿效「沙田精神號」及聖誕老人飛行裝置及多個打卡點，為區外區內市民及旅客呈獻獨特體驗。
40周年盛事活動驚喜不斷 Beer & Dine嘉年華、同行40載社區畫廊、大型倒數派對相繼登場
新地 新城市廣場《沙田同心同行40載》除了以璀璨煙火匯演及聖誕裝置打響頭炮外，緊接的2個月更會舉辦一連串盛事體驗活動，包括舉辦《Beer & Dine》嘉年華，戶外瑜伽工作坊及Busking表演，讓市民享受美酒佳餚、歡度輕鬆愉快的周末。
貫徹地區盛事體驗並進一步鼓勵市民留港歡度佳節，12月31日除夕夜新城市廣場將一如往年舉辦大型倒數活動，邀請全港市民與城中人氣偶像以歌聲及舞蹈精彩表演一同倒數歡送2024並迎接2025年來臨。
新城市廣場與沙田同行40載，與沙田區居民一同見證區內變遷，同時亦積極參與並推動社區發展，今年亦藉著40周年這個重要時刻，找來本地插畫家Carmen Ng帶領與商場一樣具超過40年歷史的沙田區學校師生一同創作《同行40載社區畫廊》，以繽紛的色彩繪畫及紀錄沙田周邊特色景點及新城市廣場的新面貌，自學生時期已是沙田區常客的Carmen對沙田有著深刻的印象及感情，是次活動除透過畫筆演繹她心目中的沙田社區外，同時希望與學生分享她的創作經驗並鼓勵年輕一代發揮藝術創意，追逐夢想，薪火相傳。
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