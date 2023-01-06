熱門搜尋:
C觀點 劉鑾雄 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 芒草 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
市場資訊
2023-01-06 07:30:00
日報

慶祝仁濟醫院55周年 賀年利是封慈善義賣

分享：

為慶祝仁濟醫院董事局成立55周年，於今個農曆新年仁濟首度推出賀年利是封作慈善義賣，四利是封設計精美可愛之餘更滿載祝福，不但可以向親友送上賀年祝福，可以支持仁濟醫院善業，令新春喜悅倍添意義。仁濟醫院55周年賀年利是封所得收益將撥捐仁濟各項服務基金，即日起於仁濟網上商店(https://shop.yanchai.org.hk/products/red-packet) 有售，數量有限，訂購從速，請多多支持！

 

仁濟賀年利是封有包括1.兔年大吉；2.恭喜發財；3.身體健康，以及4.學業進步四款圖案供選擇，由即日起至2023113日可於仁濟網上商店購，每款5個以慈善價30元發售；420個售100元。於119日起辦公時間內可到以下三個地點取貨：

a) 仁濟醫院董事局 - 荃灣仁濟街711號仁濟醫院C10

b) 仁濟醫院吳王依雯長者鄰舍中心 - 九龍城侯王道55號侯王道-55號地下

c) 仁濟醫院鄧碧雲紀念長者鄰舍中心 - 九龍深水埗石硤尾邨21座地下

於仁濟網上商店購物滿HK$300免運費，35個工作天發貨，購物HK$300以下可選擇送貨到付安排。
查詢：3467 2101
電郵：[email protected]

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受