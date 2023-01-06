慶祝仁濟醫院55周年 賀年利是封慈善義賣

為慶祝仁濟醫院董事局成立55周年，於今個農曆新年仁濟首度推出賀年利是封作慈善義賣，四款利是封設計精美可愛之餘更滿載祝福，不但可以向親友送上賀年祝福，更可以支持仁濟醫院善業，令新春喜悅倍添意義。仁濟醫院55周年賀年利是封所得收益將撥捐仁濟各項服務基金，即日起於仁濟網上商店(https://shop.yanchai.org.hk/products/red-packet) 有售，數量有限，訂購從速，請多多支持！

仁濟賀年利是封有包括1.兔年大吉；2.恭喜發財；3.身體健康，以及4.學業進步四款圖案供選擇，由即日起至2023年1月13日可於仁濟網上商店訂購，每款5個以慈善價30元發售；4款20個售100元。於1月19日起辦公時間內可到以下三個地點取貨：

a) 仁濟醫院董事局 - 荃灣仁濟街7至11號仁濟醫院C座10樓

b) 仁濟醫院吳王依雯長者鄰舍中心 - 九龍城侯王道55號侯王道-55號地下

c) 仁濟醫院鄧碧雲紀念長者鄰舍中心 - 九龍深水埗石硤尾邨21座地下

於仁濟網上商店購物滿HK$300免運費，3至5個工作天發貨，購物HK$300以下可選擇送貨到付安排。

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