慶開業35週年 一田春日購物賞舉行 最低價至二折 「爆買」產品貼近成本價發售

一田春日購物賞全線分店及特別展場以低至2折的超抵價發售，大批顧客到場搶購。

「一田春日購物賞」即日起至5月25日一連十天舉行，全線百貨及超市分店逾萬種貨品以低至二折特價發售，首日即吸引大批顧客光顧。為慶祝一田在港開業35週年及回饋顧客多年支持，多款產品以35元、350元或三五折超低價發售；多款在一田獨家發售的產品亦以特價吸客，包括急凍三文魚腩條和日本拉麵等。

超市日貨與東瀛同步

「週年慶35元」產品包括「日匠本物」海鮮米餅、「潔霸」超濃縮殺菌洗衣棒、「Huggies」天然加厚嬰兒濕紙巾等，最低價為原價的三八折。多款產品首度登陸一田購物賞，包括挪威原料的急凍三文魚腩條（300克裝）特價45元兩包、本地品牌「叁拾士多」魚肉燒賣44元兩包、白種元韓國炸醬麵/泡麵（4包裝）55元兩包等。超市又按照去年購物賞的銷量，搜羅多種「每秒爆買一件」的產品以貼近成本價的超抵價發售，當中原價每支105元的「瑞茲」2公升裝米糠油減價至78元，一次過買兩支更額外加送一支500毫升裝；原價107.6元的「潔麗兒」泡泡潔手液補充裝（200毫升x9包）則減至58.9元。