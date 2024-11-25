戴德梁行代理放售中區核心基座

香港 - 2024年11月25日 - 隨著The Henderson、長江集團中心2期兩個新地標落成，以及多個國際租戶進駐，如著名拍賣行佳士得、 私募基金凱雷等，為圍繞紅棉路與金鐘道一帶的中區核心商圈帶來新動力。



由資深投資者持有多年的紅棉路8號東昌大廈基座地面L1及L2，一直受自用機構及投資者注視，現特意委託戴德梁行推出市場交吉出售。



物業座落於中區甲廈核心黄金地段，毗鄰中銀大廈、The Henderson及長江集團中心2期，屬香港政經名人出入必經之路，當眼龍頭位，盡享廣告效益。該物業接連行人天橋系統貫穿中環、金鐘甲級商廈，以及太古廣場、政府總部等地標建築。兩層建築面積約22,760平方呎，內置升降機及樓梯，合各行各業，屬各大集團進駐中區核心必爭。



物業估值約$6.2億，呎價約$27,000，低於麗新發展今年4月，以$14.2億出售友邦金融中心部份業權約$33,000的參考呎價。

