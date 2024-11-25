戴德梁行代理放售中區核心基座

香港 - 2024年11月25日 - 隨著The Henderson、長江集團中心2期兩個新地標落成，以及多個國際租戶進駐，如著名拍賣行佳士得、 私募基金凱雷等，為圍繞紅棉路與金鐘道一帶的中區核心商圈帶來新動力。
由資深投資者持有多年的紅棉路8號東昌大廈基座地面L1及L2，一直受自用機構及投資者注視，現特意委託戴德梁行推出市場交吉出售。
物業座落於中區甲廈核心黄金地段，毗鄰中銀大廈、The Henderson及長江集團中心2期，屬香港政經名人出入必經之路，當眼龍頭位，盡享廣告效益。該物業接連行人天橋系統貫穿中環、金鐘甲級商廈，以及太古廣場、政府總部等地標建築。兩層建築面積約22,760平方呎，內置升降機及樓梯，合各行各業，屬各大集團進駐中區核心必爭。
物業估值約$6.2億，呎價約$27,000，低於麗新發展今年4月，以$14.2億出售友邦金融中心部份業權約$33,000的參考呎價。
戴德梁行
戴德梁行是享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司, 通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。戴德梁行遍佈全球60多個國家，設有400多個辦公室，擁有52,000名專業員工。在大中華區，23家分公司合力引領市場發展。2023年公司全球營業收入達95億美元，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、項目管理服務、資本市場、項目及企業服務、產業地產、商業地產等。戴德梁行擁有多元化、平等和包容性的企業文化，在可持續發展等領域表現卓越，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。更多詳情，請瀏覽www.cushmanwakefield.com.hk, 或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china）。