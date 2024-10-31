戴德梁行受邀出席2024 年世界城市日 「專業服務助力城市更新」研討會

香港 - 2024年10月31日 - 享譽全球的房地產服務及諮詢顧問公司戴德梁行受邀出席2024 年世界城市日「專業服務助力城市更新研討會」，戴德梁行大中華區首席執行官、香港測量師學會前會長兼現任內地事務部副主席趙錦權出席活動並就我國香港地區城市更新模式及對房地產估價的經驗和做法發表主題分享。





2024年世界城市日中國主場活動由住房城鄉建設部、山東省人民政府、上海市人民政府和聯合國人居署共同主辦，主題為「共建人民城市，共用美好生活」。2024 年世界城市日「專業服務助力城市更新研討會」由中國房地產估價師與房地產經紀人學會聯合山東省房地產業協會共同舉辦，邀請到新加坡、香港、上海、深圳、蘇州等眾多市場專家溝通交流，探討了城市更新模式和房地產評估的最佳實踐。本次交流會旨為引導廣大房地產估價機構在城市更新中發揮專業優勢，彙聚各方力量，分享各地在開拓城市更新中的房地產估價和諮詢業務過程中的成功經驗，激發更多關於房地產專業服務的創新思維，推動城市更新有效實施和可持續發展，共同助力城市更新全面發展。多位重磅嘉賓從不同角度進行了深度分享和討論，共200多人參加了本次活動。



戴德梁行大中華區首席執行官、香港測量師學會前會長兼現任內地事務部副主席趙錦權分享了香港城市更新的經驗和做法。趙錦權提到，香港面臨著「舊改速度遠落後於樓宇老化速度」的現況，並為大家介紹了香港現時城市更新主要通過「兩份指導性文件、兩大城市更新目標及四大市區重建策略」共同完成。趙錦權表示，「世界城市日」已經成為國際社會宣傳城市可持續發展理念，共同探討構建宜居和諧城市，應對城市化帶來的各類挑戰的重要舉措。未來，我們將繼續致力於開展相關課題研究、加強城市更新經驗交流、專業技術諮詢與服務產業導入，助力城市高品質可持續發展。





戴德梁行山東區總經理韓冰同時受邀出席活動，她表示，近兩年，戴德梁行在山東招商引資、城市更新、公募REITs以及片區規劃、文旅康養、產業規劃、樓宇經濟、國際化營商環境建設等領域積極為山東各市的城市建設和經濟發展建言獻策，山東建設深入推進未來將迎來前所未有的新機遇！