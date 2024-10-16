戴德梁行就2024/25年度施政報告作以下回應

香港 - 2024年10月16日 - 戴德梁行環球董事、大中華區首席執行官趙錦權先生就2024/25年度施政報告以下議題作出回應：





房屋供應及土地政策：





告別劏房 優化居住環境





本行樂見現屆政府在房屋供應及土地政策方面積極行動，為解決房屋問題作出努力，包括制訂住宅樓宇分間單位出租制度，合標單位將名為「簡樸房」，這政策有助優化低收入人士或基層家庭的居住環境，逐步解決「劏房」問題。然而，改建「劏房」涉及成本，減少劏房供應將導致租金上升，對基層劏房戶構成財政壓力，長遠而言，我們認為要落實「告別劏房」，最關鍵是制定完善政策，並考慮基層市民的承受能力。





房屋供應及土地政策





本行認為，政府指出未來十年將有三千公頃熟地可供發展，長遠而言有助穩定房屋供應。然而，我們估計部分該批熟地供應將位於北部都會區，因此本行建議政府需要注意北都的基建發展時間表，並確保其配套設施能夠配合土地發展的步伐。此外，本行建議政府日後在賣地時，也需要靈活地視乎市況而調整底價及賣地條款，避免加入過多的限制，以免流標情況出現而影響長遠房屋供應的穩定性。





樂見增加房屋供應 縮短輪候時間





施政報告中銳意增加公營房屋供應，未來五年總體公營房屋供應量將達189,000伙，我們樂見政府積極回應市民住屋需求，調整公屋和資助出售單位的比例和增加屢次向隅者購買資助出售單位機會。我們亦樂見政府未來陸續興建簡約公屋，運用短期內未有發展規劃的土地，以「組裝合成」快速建成住屋。我們建議政府考慮持續尋找合適的公屋用地，或加快舊型屋邨重建，有效地分配資源，以支援最有需要的市民。





戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝先生就2024/25年度施政報告以下議題作出回應：





寫字樓市場





本行樂見政府加強「培育未來人才」措施，並承諾在規劃、地政、建築圖則審批方面拆牆鬆綁，鼓勵市場改裝商廈，增加學生宿舍供應的同時，也可解決部份寫字樓閒置問題。本行建議政府可以採用豁免書方式審批處於商業用途地塊上的寫字樓或酒店大樓申請改裝成為學生或人才宿舍，一方面可以免卻業主或營運商需申請/維持酒店營運牌照的費用和時間，另一方面也可以讓業主或營運商合法地使用寫字樓或酒店作為居住用途。政府也可以考慮為業主或營運商提供改裝補貼或貸款，以減低改裝成本及加快項目推展和落成。





物流市場





本行認為，降低烈酒稅將刺激烈酒銷售量，也會增加對烈酒倉存的需求。按香港現時法例，烈酒需存放於危險品倉內，危險品倉需要向多個政府部門領有牌照，牌照申請要求嚴謹且需時，加上香港大部份工業及貨倉用地都有不容許存放危險品的地契條款，如業界對烈酒倉存需求有所增加，相關政府部門也需要推出相應措施配合，以便倉存及物流行業可以為其烈酒供應商客戶提供充足合法的烈酒倉存和物流服務。





降低烈酒稅有助提振零售、餐飲及商舗市場





本行認為，降低烈酒稅將有助烈酒銷售商及酒吧業界降低成本，零售價格有機下調，並將吸引更多市民及遊客前往酒吧消費，增加酒吧的客流量和收入。隨著政府大力振興旅遊業，相信此舉對整體零售、餐飲及商舗市場有提振作用。





戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢女士就2024/25年度施政報告以下議題作出回應：





人才及學生公寓市場





我們樂見政府重視吸納高端人才的發展，並提出更多相關政策吸引人才。施政報告指出, 未來五年，各行業人力短缺估算約18萬人；此外政府亦兌意打造留學香港品牌，並於北部都會區發展「北都大學教育城」，這些措施長遠而言都有助吸引全球不同人才及學生來港。然而，現時市場上的人才學生宿舍仍然短缺，根據本行最新估算數字，全港平均每三名大學生就要爭奪一個大學宿位，而未來的對於大學生床位的供求短缺更有機會擴大至4萬個床位以上，使得部分未能獲得宿位的學生需要於私人市場租用住宅單位。本行樂見政府願意拆牆鬆綁，把合適的商廈及酒店改裝成為學生住宿，但長遠而言，政府仍然需要為本地宿位及人才公寓供應作長遠規劃。隨著未來數年赴港工作及留學的人數不斷上升，預期將為出租公寓帶來更大的增長動力，並吸引更多投資者關注人才及學生公寓板塊，為具改裝潛力的服務式公寓及酒店物業帶來投資機會。





放寬按揭成數 短期刺激作用不大





本行樂見政府放寬按揭成數政策，統一將住宅和非住宅物業的按揭成數上限劃一為七成，有助降低商業物業及住宅物業成交 (特別是大額住宅物業) 的入場門檻, 有利於住宅及投資市場的長遠發展。然而，現時住宅市場仍然受高利率和經濟基調的影響，加上銀行借貸取態審慎，對住宅和非住宅投資市場的刺激作用未必能立杆見影。





戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻先生就2024/25年度施政報告以下議題作出回應：





北部都會區 引入產業發展





本行樂見政府試行「片區開發」模式，加快北都建設，揀選具規模及商業價值和將會提供公共設施的地塊成為片區，由項目發展商綜合開發，使片區提速落成，設計更為協調。北部都會區是香港未來的宜居宜業宜遊，本行樂見政府考慮加入產業發展方面，以創新科技產業、教育醫研作為經濟引擎的都會區，此外，本行建議政府同時考慮將低空經濟產業引入北部都會區。各類型的產業發展是需要考慮產業鏈的結構，包括直接產業，依存產業，共生產業，關聯產業及配套設施，對土地面積要求相當大，對土地用途及規劃都要有相當彈性。在推動片區開發同時，整體北部都會區的交通建設，及公共配套設施，政府也一定要配合，加快整體發展，同時產業發展方面也能配合大灣區其他城市的產業鏈結構，形成互補作用，讓香港更好融入國家發展大局。





粵港澳大灣區 優化「互聯互通」機制 加強「一體化」水平





本行樂見政府持續優化「互聯互通」機制，強化全球最大離岸人民幣業務樞紐地位，助力人民幣國際化。主要措施能夠有效地響應國家發展改革委於2023年年尾發布的《粵港澳大灣區國際一流營商環境建設三年行動計劃》。主要措施包括持續提升基礎建設，升級債務工具中央結算系統以便利國際投資者以不同幣種結算各類資產；提升固定收益市場的基建，例如為人民幣計價的回購交易建立中央清算系統，使在港發行的國債於離岸市場成為更受歡迎的抵押品；及繼續研究優化「跨境理財通」。本行相信政府能夠配合三年行動計劃以吸引外來企業和資金，提升內部管理制度，提升和統一施法制度，營造合作共藏的開放環境，加強互通以及加快深入推動灣區通工程，加強「一體化」水平。





戴德梁行執行董事及香港資本市場部主管高偉雄就2024/25年度施政報告以下議題作出回應：





資本市場：





本行樂見政府優化「新資本投資者入境計劃(2024) 」，進一步檢視投資門檻，簡化審批流程，豐富資產類別。容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。另外，明年3月1日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內。開放投資住宅物業和豐富資產類別可能提高計劃的吸引力，吸引更多投資者參與。



