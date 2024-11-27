戴德梁行獨家代理放售旭逸雅捷酒店

誠邀意向書-意向書截止提交日期為2025年1月8日星期三中午十二時香港 - 2024年11月27日 - 戴德梁行獲委託，獨家代理放售嘉慶路12 號 旭逸雅捷酒店，緊鄰葵興港鐵站。為一棟21層高之酒店，建築面積逾50,468 平方呎，共提供170間客房。項目位於葵涌嘉慶路及葵定路交界，步行至葵興港鐵站只需5分鐘，交通十分便利。
酒店地下設有停車場，一樓為酒店招待處及員工後勤室，二樓至二十樓為酒店房間，每層提供8-9間房，共設170間客房。
旭逸雅捷酒店位置優越，毗鄰區內地標商廈如九龍貿易中心KCC、KC100及K83。10分鐘內步行至葵涌廣場及新都會廣場，皆為熱門消費地點，消閒配套應有盡有。由葵興港鐵站至九龍站只需17分鐘車程，至香港站亦都只需20分鐘，十分便捷。附近大專院校有香港都會大學葵興校園、香港專業教育學院葵涌分校、職業訓練局青年學院(葵芳)等。
戴德梁行資本市場部執行董事葉健均先生表示：「自2022年年底政府推出新的輸入人才機制以來，2023年至2024年上半年共收到約20萬宗獲批，已有約13萬名人才抵港。另外，港府在新一份《施政報告》宣布會在全球推廣「留學香港」品牌，又放寬非本地生比例由20%提升至40%，以吸引國際學生來港。 根據本行統計，至少有約4.7萬個學生床位短缺，需求非常龐大。晶苑集團於2024年5月以約2.2億元收購旭逸酒店- 荔枝角，成交呎價約$5700而房價約$185萬。參考市場成交，現酒店估值約3億元。」
請按此下載高清圖片。
關於戴德梁行
戴德梁行是享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司, 通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。戴德梁行遍佈全球60多個國家，設有400多個辦公室，擁有52,000名專業員工。在大中華區，23家分公司合力引領市場發展。2023年公司全球營業收入達95億美元，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、項目管理服務、資本市場、項目及企業服務、產業地產、商業地產等。戴德梁行擁有多元化、平等和包容性的企業文化，在可持續發展等領域表現卓越，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。更多詳情，請瀏覽www.cushmanwakefield.com.hk，或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china）。