戴德梁行舉辦「製造業+物流再出發」 ——東南亞四國投資路演高峰論壇

香港 - 2024年10月25日 - 隨著全球經濟格局轉變，近年愈來愈多企業把目光轉向深度區域化，作為中國重要的交易夥伴，東南亞已然成為中資企業海外佈局的重要市場。近日，戴德梁行分別在上海、深圳舉辦 「製造業+物流再出發」——東南亞四國投資路演高峰論壇。
此次論壇聚集戴德梁行東南亞產業地產專家團隊，以及來自印尼、馬來西亞、泰國和越南的產業園區開發商和律師事務所專家，深入解讀東南亞產業投資特色和亮點，分享重要的產業園區投資資訊，吸引眾多企業代表關注與參會。
戴德梁行大中華區首席執行官趙錦權在論壇上致辭表示, 戴德梁行非常高興聯合越南、馬來西亞、印尼和泰國知名產業園區企業舉辦『製造業+物流再出發 — 東南亞四國投資路演』高峰論壇。受益於國際供應鏈重塑、政策環境持續改善、區域一體化持續推進以及投資者信心，東南亞持續成為外資投資的熱門目的地。
東南亞持續吸引外國資本。去年，流入該地區的外國直接投資達到創紀錄的2,298億美元，其中中國投資173億美元，比2022年增長18.9%[1] 。預計2024年至2029年，該地區每年將增長4.6%至4.8%；到2031年，該地區出口預計將增長近90%[2] （與全球整體貿易增長不到30%形成鮮明對比），因為全球製造商希望實現供應鏈多元化並開拓新市場。
戴德梁行亞太區投資服務及工業物流負責人Dennis Yeo表示, 新冠疫情後多樣化、有韌性的供應鏈尤為重要，為此，全球製造商開始擴大和分散其佈局，泰國、馬來西亞、越南和印尼等市場將成為最大的受益者，從而促進經濟增長，基礎設施改善，增強整個地區的綜合實力。
戴德梁行中國區產業地產部董事總經理蘇智淵表示, 中國製造業與物流要進入東南亞這個潛力巨大的市場，需要深入瞭解當地投資環境，以及面對的挑戰和對應策略，包括供應鏈生態系統、技術人才儲備，以及基建設施等。我們擁有強大的網路和專業團隊，將助力中資製造業和物流成功佈局全球化的征程，提供高效專業的落地服務。
[1] ASEAN Stats Data Portal
[2] World Economic Forum
此次論壇聚集戴德梁行東南亞產業地產專家團隊，以及來自印尼、馬來西亞、泰國和越南的產業園區開發商和律師事務所專家，深入解讀東南亞產業投資特色和亮點，分享重要的產業園區投資資訊，吸引眾多企業代表關注與參會。
戴德梁行大中華區首席執行官趙錦權在論壇上致辭表示, 戴德梁行非常高興聯合越南、馬來西亞、印尼和泰國知名產業園區企業舉辦『製造業+物流再出發 — 東南亞四國投資路演』高峰論壇。受益於國際供應鏈重塑、政策環境持續改善、區域一體化持續推進以及投資者信心，東南亞持續成為外資投資的熱門目的地。
東南亞持續吸引外國資本。去年，流入該地區的外國直接投資達到創紀錄的2,298億美元，其中中國投資173億美元，比2022年增長18.9%[1] 。預計2024年至2029年，該地區每年將增長4.6%至4.8%；到2031年，該地區出口預計將增長近90%[2] （與全球整體貿易增長不到30%形成鮮明對比），因為全球製造商希望實現供應鏈多元化並開拓新市場。
戴德梁行亞太區投資服務及工業物流負責人Dennis Yeo表示, 新冠疫情後多樣化、有韌性的供應鏈尤為重要，為此，全球製造商開始擴大和分散其佈局，泰國、馬來西亞、越南和印尼等市場將成為最大的受益者，從而促進經濟增長，基礎設施改善，增強整個地區的綜合實力。
戴德梁行中國區產業地產部董事總經理蘇智淵表示, 中國製造業與物流要進入東南亞這個潛力巨大的市場，需要深入瞭解當地投資環境，以及面對的挑戰和對應策略，包括供應鏈生態系統、技術人才儲備，以及基建設施等。我們擁有強大的網路和專業團隊，將助力中資製造業和物流成功佈局全球化的征程，提供高效專業的落地服務。
[1] ASEAN Stats Data Portal
[2] World Economic Forum
戴德梁行
戴德梁行是享譽全球的房地產服務和諮詢顧問公司, 通過兼具本土洞察與全球視野的房地產解決方案為客戶創造卓越價值。戴德梁行遍佈全球60多個國家，設有400多個辦公室，擁有52,000名專業員工。在大中華區，23家分公司合力引領市場發展。2023年公司全球營業收入達95億美元，核心業務涵蓋估價及顧問服務、策略發展顧問、項目管理服務、資本市場、項目及企業服務、產業地產、商業地產等。戴德梁行擁有多元化、平等和包容性的企業文化，在可持續發展等領域表現卓越，贏得眾多行業重磅獎項和至高榮譽。更多詳情，請瀏覽www.cushmanwakefield.com.hk，或關注我們的微信（戴德梁行）及領英專頁（www.linkedin.com/company/cushman-&-wakefield-greater-china）。