戴德梁行舉辦「製造業+物流再出發」 ——東南亞四國投資路演高峰論壇

香港 - 2024年10月25日 - 隨著全球經濟格局轉變，近年愈來愈多企業把目光轉向深度區域化，作為中國重要的交易夥伴，東南亞已然成為中資企業海外佈局的重要市場。近日，戴德梁行分別在上海、深圳舉辦 「製造業+物流再出發」——東南亞四國投資路演高峰論壇。此次論壇聚集戴德梁行東南亞產業地產專家團隊，以及來自印尼、馬來西亞、泰國和越南的產業園區開發商和律師事務所專家，深入解讀東南亞產業投資特色和亮點，分享重要的產業園區投資資訊，吸引眾多企業代表關注與參會。在論壇上致辭表示, 戴德梁行非常高興聯合越南、馬來西亞、印尼和泰國知名產業園區企業舉辦『製造業+物流再出發 — 東南亞四國投資路演』高峰論壇。受益於國際供應鏈重塑、政策環境持續改善、區域一體化持續推進以及投資者信心，東南亞持續成為外資投資的熱門目的地。東南亞持續吸引外國資本。去年，流入該地區的外國直接投資達到創紀錄的2,298億美元，其中中國投資173億美元，比2022年增長18.9%。預計2024年至2029年，該地區每年將增長4.6%至4.8%；到2031年，該地區出口預計將增長近90%（與全球整體貿易增長不到30%形成鮮明對比），因為全球製造商希望實現供應鏈多元化並開拓新市場。表示, 新冠疫情後多樣化、有韌性的供應鏈尤為重要，為此，全球製造商開始擴大和分散其佈局，泰國、馬來西亞、越南和印尼等市場將成為最大的受益者，從而促進經濟增長，基礎設施改善，增強整個地區的綜合實力。表示, 中國製造業與物流要進入東南亞這個潛力巨大的市場，需要深入瞭解當地投資環境，以及面對的挑戰和對應策略，包括供應鏈生態系統、技術人才儲備，以及基建設施等。我們擁有強大的網路和專業團隊，將助力中資製造業和物流成功佈局全球化的征程，提供高效專業的落地服務。[1][2]