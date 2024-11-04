戴比爾斯集團天然鑽石工作坊於倫敦圓滿舉行

中國媒體及社交媒體達人與戴比爾斯高管深入交流，領略天然鑽石的璀璨世界

從左至右：戴比爾斯集團代表、周大福集團代表及社交網路達人；天然鑽石工作坊於戴比爾斯集團倫敦總部6層舉行； 戴比爾斯集團代表與媒體

天然鑽石工作坊教室

從左至右：戴比爾斯集團天然鑽石市場負責人Sally Morrison介紹天然鑽石推廣的使命；戴比爾斯集團鑽石研究機構教育培訓主管Jodine Bolden介紹鑽石教育；戴比爾斯集團天然鑽石亞太區公關總監黎翠華女士介紹天然鑽石在中國的推廣舉措

從左至右：Temsuyanger Longkumer以天然鑽石為靈感創作的藝術作品；藝術家Annette Fernando（左一）和Temsuyanger Longkumer（右一）；Annette Fernando以天然鑽石為靈感創作的藝術作品

從左至右：戴比爾斯集團鑽石研究機構專家導師教授媒體鑒賞天然鑽石；戴比爾斯品牌首席執行官 Sandrine Conseiller（左一）與戴比爾斯集團鑽石研究機構教育培訓主管Jodine Bolden（右一）為媒體頒發天然鑽石工作坊證書；社交媒體達人們鑒賞彩色天然鑽石

媒體參觀戴比爾斯珠寶（De Beers Jewellers）邦德街旗艦店

香港 - 2024年11月4日 - 近日，戴比爾斯集團邀請來自中國內地及香港的媒體、零售商夥伴周大福集團高管，以及常駐英國倫敦的社交媒體達人們一同探訪位於倫敦切特豪斯街17號的集團總部，一場關於天然鑽石文化與永恒之美的深度體驗之旅在這座歷史與現代交融的城市展開。為了將天然鑽石的魅力更好地傳遞給參與者，戴比爾斯集團的核心部門及團隊的多位高層出席活動並發表講話，戴比爾斯集團鑽石研究機構的導師親自指導參與者動手實踐，此外，兩位常駐倫敦的藝術家以天然鑽石為創作靈感進行跨界合作，將集團總部6層打造為工作坊專屬的沉浸式空間，並於此開展為期兩天的天然鑽石體驗工作坊。媒體、零售商夥伴與社交媒體達人能夠通過天然鑽石的深度體驗，將其深刻的文化認知帶回各自的領域，向更廣泛的受眾傳播天然鑽石的無盡魅力和傳世之美。集團方出席活動的包括戴比爾斯品牌首席執行官Sandrine Conseiller、戴比爾斯集團天然鑽石市場負責人Sally Morrison、戴比爾斯集團天然鑽石亞太區公關總監黎翠華女士、Tracr首席執行官Wesley Trucker、戴比爾斯集團鑽石研究機構教育培訓主管Jodine Bolden、戴比爾斯寶石學副總監鄔一秋先生、戴比爾斯集團可持續發展整合部負責人Rebecca Collacott。在上午的宣講環節，通過集團多個核心團隊發言人的介紹，內容涵蓋從天然鑽石知識、「創守永恒」可持續發展使命、鑽石溯源、分級和鑒定到鑽石教育，全方位展現戴比爾斯作為鑽石行業領導者的先驅地位和向大眾推廣天然鑽石文化的恒久使命。作為戴比爾斯集團與零售商夥伴周大福合作的天然鑽石社交媒體營銷的重要一環，此次邀請了周大福集團首席品牌官陳義邦先生以及八位常駐倫敦和巴黎，並深耕於時尚、珠寶和生活方式領域的頭部社交媒體達人來到工作坊。戴比爾斯品牌首席執行官Sandrine Conseiller來到活動現場，並表示：「中國是我們一直以來重視並尊重的市場，希望通過此次天然鑽石工作坊能為各位媒體朋友提供對天然鑽石以及其產業更深刻的認識，並說明我們引導大眾樹立對天然鑽石的正確認識，增強消費者對該品類的喜愛程度。」戴比爾斯集團天然鑽石市場負責人Sally Morrison強調：「中國市場一直是戴比爾斯集團全球戰略中的核心組成部分。作為全球第二大天然鑽石消費市場，中國消費者對天然鑽石的熱情不斷增長，這激勵著我們加倍努力，通過創新的方式與消費者建立更深層次的情感連接。通過此次天然鑽石工作坊，我們希望不僅僅向媒體傳遞鑽石的物質價值，更是讓大家深入瞭解鑽石背後的文化內涵和可持續發展的使命。」戴比爾斯集團天然鑽石亞太區公關總監黎翠華女士表示：「很高興邀請一眾媒體及社交媒體達人到戴比爾斯倫敦總部深入體驗天然鑽石文化。近年來，針對亞太區不同年齡層消費者，戴比爾斯集團與媒體及社交媒體達人共同推進天然鑽石消費者教育，產出了許多深度、創意內容。」值得一提的是，工作坊現場的藝術裝置是由兩位元常駐倫敦的本地藝術家Annette Fernando和Temsuyanger Longkumer傾力創作，以天然鑽石為靈感，展現了鑽石的多面性和獨特美學。Temsuyanger表示：「鑽石與盛放的鮮花都具有象徵和隱喻意義，長期以來對藝術、文學和設計領域產生著影響。我創作的這件雕塑作品旨在向大自然中多樣的美致敬。」這些裝置將鑽石元素與空間巧妙結合，象徵著鑽石的純粹與恒久，令參與者感受那穿越時空的璀璨力量。Annette Fernando表示：「我的畫作著重描畫了鑽石之旅的各個階段。我之所以選用木炭條為媒介，是因為它與鑽石的形成有著千絲萬縷的聯繫——煤炭和鑽石都由碳元素組成，但由於形成過程的差異，使得它們成為截然不同的兩種物質，這也突顯了大自然豐富多樣的演變過程。」下午的實踐動手環節令每一位參與者沉浸其中，戴比爾斯集團鑽石研究機構的專家導師們手把手教授裸鑽的鑒定技術，從顏色、切工、重量到淨度的專業知識，參與者不僅學習了鑽石的4C理論，親眼見證了裸鑽的本真之美，還親手體驗了鑽石打磨後在燈光下折射出的精緻光輝。他們還瞭解了戴比爾斯集團推出的最新鑽石檢測設備Diamondproof，並通過它在幾秒鐘內檢測出實驗室培育的鑽石，這一過程並不僅僅是技術和知識的學習，更是對鑽石行業標準的敬畏與致敬。戴比爾斯集團鑽石研究機構教育培訓主管Jodine Bolden指出：「鑽石不僅是珍貴的寶石，它承載著豐富的文化傳承與深遠的歷史意義。我們希望通過此次工作坊，向參與者展示鑽石在專業領域的獨特之處——從顏色、淨度到切工的每一個細節，都彰顯出鑽石作為自然奇跡的獨特性。」在天然鑽石工作坊之外，為了讓媒體對鑽石珠寶文化有更為深刻和全面的體驗，戴比爾斯組織了為期兩天的鑽石文化和倫敦城市探索環節。媒體走訪了倫敦的標誌性珠寶街區，親身感受這座城市深厚的珠寶歷史與獨特文化，通過參觀戴比爾斯珠寶（De Beers Jewellers）位於邦德街（Bond Street）的旗艦店，觀賞並試戴華美的鑽石高級珠寶作品，領略精緻工藝和當代設計與天然鑽石的融合，鑽石的設計與工藝不斷被賦予新的生命，每一次創作都在詮釋著人類對美與永恒的追求。媒體一行人還前往倫敦塔（Tower of London）參觀了舉世聞名的皇冠珠寶（Crown Jewels），這一行程讓參與者進一步沉浸在歷史與鑽石文化的交匯之中。這場倫敦天然鑽石文化之旅不僅是一次鑽石知識的深入探索，更是一場跨越歷史、文化與未來的獨特體驗。通過與中國媒體和社交媒體達人們的深度互動，戴比爾斯集團展示了其作為全球天然鑽石行業領導者的強大文化影響力與行業責任感。在工作坊上，參與者們親身體驗了鑽石鑒定的精湛工藝，深入瞭解了可持續發展和鑽石溯源的創新科技，還通過藝術家們的作品領略了鑽石的多面性和象徵意義。在倫敦珠寶文化之旅中，從邦德街的高級珠寶店到倫敦塔的皇冠珠寶展覽，進一步豐富了參與者對鑽石歷史和文化的認知。鑽石不僅是珍貴的自然饋贈，更深度參與了社會與文明發展，見證了無數重要時刻。通過這些活動，戴比爾斯集團不僅帶領參與者追溯了鑽石的文化源頭，也展望了它在當代和未來社會中的角色與使命。未來，戴比爾斯集團將繼續致力於通過技術革新、道德採購和文化推廣，確保天然鑽石的永恒價值在全球範圍內得到傳承與發揚，延續其在人類歷史中的深遠影響。