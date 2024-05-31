把握機會 立即網上報名 滬港合作開放數據競賽 規則、數據說明及諮詢簡介會

由香港特區政府資訊科技總監辦公室和上海市祝經濟和信息化委員會聯合主辦「滬港合作開放數據競賽」，促進兩地企業和科技人才對開放數據的認識和使用，藉以推動兩地智慧城市和數字經濟發展。今年資科辦和上海市數據局繼續聯合策劃「數據要素x滬港合作開放數據競賽2024」，並由B4B大數據應用挑戰賽與SODA上海開放數據創新應用大賽共同承辦，旨在促進數據在數字經濟和社會轉型發展中的戰略作用，並為國家數據要素發展政策貢獻力量。

政府資訊科技總監黃志光先生，JP指出，競賽聚焦數據要素和開放數據，以「雙城數據、共建產業平台」為主題，鼓勵兩地參賽者結合滬港現有的開放數據集，從智慧出行、智慧生活、智慧環境和智慧經濟這四個範疇構建項目內容，探討香港與內地數據協作的安排，共同推動雙城智慧城市的協同發展。大會透過比賽、培訓、企業考察和會面，以及成果展等平台，促進香港和上海之間的數據合作和交流，並提高兩地企業和科技人才對開放數據的認識和使用，鼓勵兩地參加者利用兩地開放數據開發更多嶄新應用，推動滬港數字經濟合作發展。