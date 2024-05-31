把握機會 立即網上報名 滬港合作開放數據競賽 規則、數據說明及諮詢簡介會

由香港特區政府資訊科技總監辦公室和上海市祝經濟和信息化委員會聯合主辦「滬港合作開放數據競賽」，促進兩地企業和科技人才對開放數據的認識和使用，藉以推動兩地智慧城市和數字經濟發展。今年資科辦和上海市數據局繼續聯合策劃「數據要素x滬港合作開放數據競賽2024」，並由B4B大數據應用挑戰賽與SODA上海開放數據創新應用大賽共同承辦，旨在促進數據在數字經濟和社會轉型發展中的戰略作用，並為國家數據要素發展政策貢獻力量。
政府資訊科技總監黃志光先生，JP指出，競賽聚焦數據要素和開放數據，以「雙城數據、共建產業平台」為主題，鼓勵兩地參賽者結合滬港現有的開放數據集，從智慧出行、智慧生活、智慧環境和智慧經濟這四個範疇構建項目內容，探討香港與內地數據協作的安排，共同推動雙城智慧城市的協同發展。大會透過比賽、培訓、企業考察和會面，以及成果展等平台，促進香港和上海之間的數據合作和交流，並提高兩地企業和科技人才對開放數據的認識和使用，鼓勵兩地參加者利用兩地開放數據開發更多嶄新應用，推動滬港數字經濟合作發展。
去年首屆競賽共吸引了來自香港及内地超過80支企業及院校隊伍參與。初賽選出20支決賽隊伍，當中十隊來自香港的企業和大學的個人及團體隊伍，於去年7至8月期間接受培訓，並於8月中參與在上海舉行的總決賽，香港隊伍勇奪四強殊榮和「評審團大獎」。香港代表隊伍到訪上海期間，更參訪當地創科企業，並於臨港的成果展展示其科技應用方案及參與圓桌論壇，以及與内地企業進行一對一會面。部分獲獎的香港企業更將開發成果轉化成可於數據交易所掛牌交易的項目。
如去年獲獎的Albacastor Technology，便利用地理信息系統，將滬港兩地的開放數據以及通過物聯網技術收集的餐廳排放數據結合，製成滬港兩地因油煙氣味所引起的空氣污染數學模型，以了解該區域的空氣污染情況，進一步評估該區的呼吸系統健康風險。Albacastor Technology行政總裁張永康指，公司透過競賽與很多上海企業交流，包括一些物業管理公司及工程公司，讓他們意識到除了餐廳排放污染外，商場的通風系統及隔油池的污染問題都需要處理；此外，上海還存在大量實驗室的工業排放，大大開拓了在香港發展的視野。他們更與上海交通大學工學院及上海數據交易所聯繫並展開合作，除為上海交通大學醫學院的黃浦區做一個有關油煙排放與呼吸系統健康風險的深入研究外，亦會於上海數據交易所的平台掛牌和交易數據產品。
「數據要素x滬港合作開放數據競賽2024」現正接受報名，成功入圍隊伍將於七月接受技術訓練，更有機會出席八月於上海舉辦的總決賽環節，親身在評審專家面前展現創新及獨特的數據科技方案。競賽詳情, 可瀏覽項目官方網站: https://hkshadata.org
立即於5月31日前經網上報名參與6月3日舉行之競賽規則、數據說明及諮詢簡介會 (請7月2日前遞交建議書): https://rclip.me/8218e820