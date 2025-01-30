拜年旅行常備SmectaGo ® 玩得更安心

新年快樂！新正頭當然要四處拜年，與親朋好友歡聚送上祝福，又或是趁長假到外地旅遊。無論是回鄉拜年或是外出旅遊，都要注意飲食衛生，以免因水土不服、被病毒感染引致腸胃炎，出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等不適症狀。特別是外遊時最好帶備便攜裝的SmectaGo ®思密達易®，由法國藥廠製造的「蒙脫石散」止瀉藥物，有效舒緩腹瀉症狀，讓你外遊時更安心。焦糖朱古力味的SmectaGo ®，獨立細包裝方便攜帶，即開即食，無需沖水亦可服用，即時助你舒緩肚痾腹瀉不適症狀（如情況嚴重，應立即求醫）。

按此購買