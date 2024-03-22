拯救乾旱毛燥頭髮 由頭皮做起

無矽的「Dr.SEED生長天然洗髮露」，加入Bio-HGF頭髮生長因子及有機印加果油、燕麥仁油及黑豆提取物，有效修復滋潤頭皮，加強髮絲強韌度，預防斷髮，讓頭髮順滑不易毛燥；產品通過敏感頭皮測試，不含市面上常見的刺激成分，如MIT、CMIT、硫酸鹽等。經過專業調香師的測試和調配，它的香味展現出了層次感，使用後就像噴上了香水一樣。你可以選擇清新無暇的「白麝香」或高級感十足的「爽身粉香」兩款香味。洗髮後，再配合無矽「Dr.SEED極緻蛋白B7柔順防脫髮膜」，讓頭髮更順滑柔軟及彈性有光澤。產品含高濃度而精細的蛋白LPP複合物及B7成分，迅速滲透保濕，修復損壞及脆弱髮質，即時解決毛躁或染燙受損髮質。零售點：萬寧

優惠期: 即日起至3月28日

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