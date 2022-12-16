作為中國其中一個最重要的傳統節日，冬至當然要好好與家人團聚，一起品嘗美饌，渡過溫馨時刻。今個冬至，富臨皇宮除了讓各饕客享盡多款冬至菜譜外，特意推出提早過節冬至團圓宴，12位用全包宴$2,488，龍蝦固然最受歡迎，鴻運乳豬揉合了中西食材的配搭原理，除了堅持傳統風味，也融入新穎的佐食方式，實在不可多得。
每席包括鴻運脆皮乳豬全體、上湯美國龍蝦伊麵、翡翠炒蝦球蚌片、百花釀蟹鉗伴胡麻沙律、花膠海皇燴生翅、碧綠炒龍躉球、清蒸龍躉頭腩、醬皇一品燒雞、五穀豐登及精美糕點。冬至團圓宴堂食優惠，供應日期由2022年12月16日及19至21日。冬至當日及前夕，更設有多款午市套餐，晚市堂食套餐4位，6位，8位及12位予各位選擇，款款滋味誘人，絕對是摯親歡聚的不二之選！需要外賣的朋友，富臨皇宮更有特備其他佳節套餐，提供外賣自取，富臨網購：https://fulumcuisine.zeek.store/
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提早冬至過節食晚飯 富臨皇宮全包宴$2,488
作為中國其中一個最重要的傳統節日，冬至當然要好好與家人團聚，一起品嘗美饌，渡過溫馨時刻。今個冬至，富臨皇宮除了讓各饕客享盡多款冬至菜譜外，特意推出提早過節冬至團圓宴，12位用全包宴$2,488，龍蝦固然最受歡迎，鴻運乳豬揉合了中西食材的配搭原理，除了堅持傳統風味，也融入新穎的佐食方式，實在不可多得。