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2024-05-29 07:30:00

擴大藥械通範圍 讓內地港人受惠

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擴大藥械通範圍 讓內地港人受惠

擴大藥械通範圍 讓內地港人受惠

粵港澳大灣區一體化的發展勢頭良好，當下在大灣區城市工作和居住的港人，數目已高達三、四十萬。不舒服免不了要看病，在醫療範疇中，「港澳藥械通」自開通以來一直發揮著「橋樑」作用，至今涵蓋了近30種藥物和約30種器械，為近5千人次的病人帶來就醫便利。

在目前的藥械通機制下，只有緊急使用、「救命」類的藥械才能申請。全國政協常務委員、香港特區行政會議非官守議員高永文早前接受傳媒訪問時表示：「制度是活的，隨著長住大灣區的港人數目增加，為了便利他們的生活，有必要把藥械通的條件和範圍適當地擴大和放鬆一些。在緊急藥械以外，也可以考慮包括像疫苗這種預防性質的藥品，或者高品質的止痛藥等。我們最終目的都是便利居住內地港人應付他們的醫療需要，讓他們在大灣區生活的更愜意。」

去年3月，特區政府與廣東省簽訂《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管協作備忘錄》等合作協議

去年3月，特區政府與廣東省簽訂《粵港澳大灣區藥品醫療器械監管協作備忘錄》等合作協議

今年65歲的港人吳先生已經在內地生活了20多年，現居中山。他認為內地醫院普遍人多，很難預約時間，而且能接種的疫苗不算多。吳先生希望能接種港版的肺炎和流感疫苗，但由於身體狀況，出行不便，無法長途跋涉回到香港接種。

在吳先生看來，他的問題應該不難解決。他認為在這智能手機和應用程式廣泛應用的年代，特區政府可以把相關功能整合到像是目前HA GO」之類的醫療服務手機應用程式，讓像他這樣的港人可以便捷預約回港接種疫苗。而另一個更方便的做法就是藉助藥械通機制，把香港的疫苗輸入大灣區內地九個城市並安排指定的內地醫院讓港人接種。這辦法讓港人不用往返奔波，更為理想。

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另一位港人楊女士，自2018年已經因丈夫在內地工作而移居深圳。目前，45歲的楊女士全家人已經在內地生活。她母親有血糖高的問題，要長期服藥。作為港人，楊女士坦言對內地的醫療系統不熟悉。病了根本不知道去那間醫院好，只能靠內地朋友介紹。但不少醫院要不就不開放給港人，要不就沒有預約安排，讓她飽嘗求醫之苦。

由於近來百日咳感染情況劇增，楊女士擔憂以前接種的百日咳疫苗已經失去效用。她更著急的是，希望家中像媽媽那樣的老人可以在深圳，接種在香港已經上市的成人百日咳疫苗。楊女士跟吳先生看法類似，認為在這信息互通的時代，要安排居內地港人回香港接種疫苗不會困難。當然，如果能安排疫苗輸入內地，讓港人不必舟居勞頓就能接種，就更好了。

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大灣區一體化的進程正全速前行，在醫療方面當然不容落後。通過擴大和放寬現行的藥械通機制來解決上述港人的問題，似乎是可行方案之一，重要的是想市民所想、急市民所急、解市民所困

中山陳星海中西醫結合醫院「港澳藥械通」藥房

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