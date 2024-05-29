擴大藥械通範圍 讓內地港人受惠

粵港澳大灣區一體化的發展勢頭良好，當下在大灣區城市工作和居住的港人，數目已高達三、四十萬。不舒服免不了要看病，在醫療範疇中，「港澳藥械通」自開通以來一直發揮著「橋樑」作用，至今涵蓋了近30種藥物和約30種器械，為近5千人次的病人帶來就醫便利。 在目前的藥械通機制下，只有緊急使用、「救命」類的藥械才能申請。全國政協常務委員、香港特區行政會議非官守議員高永文早前接受傳媒訪問時表示：「制度是活的，隨著長住大灣區的港人數目增加，為了便利他們的生活，有必要把藥械通的條件和範圍適當地擴大和放鬆一些。在緊急藥械以外，也可以考慮包括像疫苗這種預防性質的藥品，或者高品質的止痛藥等。我們最終目的都是便利居住內地港人應付他們的醫療需要，讓他們在大灣區生活的更愜意。」

今年65歲的港人吳先生已經在內地生活了20多年，現居中山。他認為內地醫院普遍人多，很難預約時間，而且能接種的疫苗不算多。吳先生希望能接種港版的肺炎和流感疫苗，但由於身體狀況，出行不便，無法長途跋涉回到香港接種。 在吳先生看來，他的問題應該不難解決。他認為在這智能手機和應用程式廣泛應用的年代，特區政府可以把相關功能整合到像是目前「HA GO」之類的醫療服務手機應用程式，讓像他這樣的港人可以便捷預約回港接種疫苗。而另一個更方便的做法就是藉助藥械通機制，把香港的疫苗輸入大灣區內地九個城市，並安排指定的內地醫院讓港人接種。這辦法讓港人不用往返奔波，更為理想。

另一位港人楊女士，自2018年已經因丈夫在內地工作而移居深圳。目前，45歲的楊女士全家人已經在內地生活。她母親有血糖高的問題，要長期服藥。作為港人，楊女士坦言對內地的醫療系統不熟悉。病了根本不知道去那間醫院好，只能靠內地朋友介紹。但不少醫院要不就不開放給港人，要不就沒有預約安排，讓她飽嘗求醫之苦。 由於近來百日咳感染情況劇增，楊女士擔憂以前接種的百日咳疫苗已經失去效用。她更著急的是，希望家中像媽媽那樣的老人可以在深圳，接種在香港已經上市的成人百日咳疫苗。楊女士跟吳先生看法類似，認為在這信息互通的時代，要安排居內地港人回香港接種疫苗不會困難。當然，如果能安排疫苗輸入內地，讓港人不必舟居勞頓就能接種，就更好了。