攜手邁向可持續繁榮，2024國際山地旅遊聯盟年會於興義召開

北京，中國 - 2024年10月23日 - 9月26日，2024國際山地旅遊聯盟年會在貴州省興義市啟幕。年會以「包容互鑒創新——新質生產力賦能可持續山地旅遊」為主題，凝聚全體會員的智慧，匯聚業界主體的力量，探討、分享新時代背景下高質量、可持續山地旅遊的創新發展路徑，為山地旅遊新質生產力賦能。



時代賦能 山地旅遊迎來新貌



「一年一度的國際山地旅遊聯盟年會不僅是聯盟會員的盛會，更是聯盟會員與山地旅遊業界交流與合作的重要平台。」國際山地旅遊聯盟主席多米尼克·德維爾潘（Dominique de Villepin）通過視頻致辭，拉開了年會的序幕。



國際山地旅遊聯盟始終圍繞時代主題和市場需求發展，隨著旅遊業的加速恢復、新質生產力概念的提出與落地，「包容、互鑒、創新」理念成為推動全球可持續旅遊發展的核心動力，山地旅遊正迎來新的發展機遇，並為聯盟工作提出了新的要求。



多米尼克·德維爾潘表示，隨著旅遊市場格局的變化，山地旅遊也出現了新的特點：智慧旅遊市場需求日益旺盛，休閒旅遊時代的特徵愈加明顯，深度融合催生了新業態。他認為，面對未來的變革與挑戰，需要從多視角、多維度、多層次深入理解和研判行業趨勢，政府、企業和社會各界應攜手前行，共同推動旅遊市場的新興繁榮，這也是國際山地旅遊聯盟打造年會、國際山地旅遊日、亞洲山地旅遊推廣大會等國際對話平台的現實意義所在。



國際山地旅遊聯盟副主席兼秘書長何亞非指出，聯合國旅遊組織的數據顯示，2023年全球旅遊業收入達1.6萬億美元，國際遊客數量恢復到2019年的90%。新時代正在塑造全球旅遊業的新格局。國際山地旅遊聯盟秉持包容互鑒的思維，尊重和理解各文明與文化，加速文化、教育、科技、旅遊的融合，持續發展並創新全球山地旅遊新業態。一年來，國際山地旅遊聯盟持續舉辦山地旅遊主題活動，打造良好平台，與會員攜手探討山地旅遊的發展機遇與趨勢，促進會員、政府、業界之間的交流合作，取得了顯著成就。



國際山地旅遊聯盟副主席何超瓊表示，氣候變化加劇對生態環境的衝擊、全球供應鏈重構以及技術進步的加速，都在重塑人們的生活方式和產業格局。推動可持續山地旅遊的發展，不僅是為經濟增長尋找新的動力，更是肩負起保護生態、促進文化交流、助力地方經濟振興的社會責任。而國際山地旅遊聯盟始終致力於推動「生態優先、綠色發展、團結協作、互利共贏」的理念，依託聯盟會員體系和業界資源，積極推動山地資源的創新利用、文化遺產的保護與傳承，以及區域經濟的發展，為全球旅遊業的可持續發展做出了貢獻。



持續創新 聯盟發展成果豐碩



國際山地旅遊聯盟副主席兼執行秘書長傅迎春通報了聯盟2024年度工作總結和2025年工作要點。他表示，在新的發展背景下，今年以來，國際山地旅遊聯盟立足自身專業和平台優勢，攜手聯盟會員和業界同仁，積極融入山地旅遊治理體系建設，國際知名度和影響力不斷提升，業務合作空間顯著擴大，整體運行取得了新成效。聯盟創建的「融山地」平台體系保持穩健發展，其中「國際山地旅遊日」、「年會論壇」、「亞洲山地旅遊推廣大會」三大機制性平台展現出新的生機與活力。



在年會現場，何亞非為2025年「國際山地旅遊日」主題活動承辦地——西班牙大加納利島授牌。據悉，大加納利島是知名的旅遊目的地，當地依靠海灘、舒適的氣候、陽光和自然風光吸引遊客。隨著山地旅遊的興起，大加納利島也發展了豐富的山地旅遊業態，延續山地旅遊交流合作的國際化定位，山與海的碰撞為明年的「國際山地旅遊日」帶來了新的期待。



「國際山地旅遊日」是聯盟品牌建設的重要成果。今年5月，2024年「國際山地旅遊日」主題活動在法國濱海阿爾卑斯省尼斯市成功舉辦，這是聯盟首次在歐洲舉辦的國際性活動，既契合了可持續發展的全球趨勢，也呼應了山地旅遊命運共同體的主旋律，得到了業界的廣泛關注。活動期間舉辦的「氣候變化與山地旅遊應對之策」主題論壇引發了高度關注，與會嘉賓圍繞氣候變化給山地旅遊、冰雪旅遊等帶來的挑戰，提出了前瞻性、指導性的建議和解決方案。論壇期間提煉編輯了《氣候變化與山地旅遊應對之策》專輯，該研究成果在當天上午的國際山地旅遊暨戶外運動大會開幕式上正式發佈。聯合國世界旅遊組織（UNWTO）榮譽秘書長、聯盟理事弗朗西斯科·弗朗加利（Francesco Frangialli）在發佈該研究成果時表示，這份技術性出版物結合了科學證據和旅遊業從業者及山地居民的實踐經驗，國際山地旅遊聯盟憑藉此成果，為聯合國2030年可持續發展目標的實現做出了貢獻。



開幕式現場還公佈了《世界旅遊名山-認定標準》，並為瑞士少女峰、尼泊爾安納普爾納峰、南非桌山、中國長白山等14座首批獲認定的「世界旅遊名山」授牌。北京大學城市與環境學院旅遊研究與規劃中心主任、聯盟專家吳必虎表示，世界旅遊名山的認定將進一步促進山地旅遊資源的保護與利用，推動世界山地旅遊治理體系的建設發揮積極作用，聯盟標準與評價體系建設邁出了新的一步。



年會現場還為獲評的「國際山地徒步旅遊示範線路」中的3條——衡山段、恆山段、嵩山段授牌。《國際山地徒步旅遊指南》是聯盟專家在歐洲徒步協會、法國徒步協會、義大利徒步旅遊聯合會等專業機構支持下編撰完成的技術標準，自發佈以來獲得了業界的高度評價和廣泛認可。依據該指南，聯盟已在全球範圍內認定了19條徒步線路，這些線路引導徒步旅遊目的地高起點、高標準、國際化設計與建設，為徒步旅遊的高質量發展樹立了典範。



凝聚力量 攜手邁向可持續繁榮



年會現場宣布設立國際山地旅遊聯盟興義聯絡處。貴州省黔西南州委常委、州人民政府常務副州長錢正浩與傅迎春共同為聯絡處揭牌。據介紹，興義市山地旅遊資源豐富，具有突出的地理和文化優勢，並擁有舉辦國際性大會的豐富經驗與能力。作為國際山地旅遊聯盟的誕生地，設立聯絡處將有助於匯聚發展力量，增強聯盟凝聚力。



為凝聚行業智慧，科學把握山地旅遊的趨勢與方向，聯盟於2020年成立了專家委員會，吸納了24位具備深厚學術造詣和豐富行業經驗的專家學者。在年會現場，世界旅遊及旅行業理事會（WTTC）前主席、聯合國世界旅遊組織（UNWTO）前助理秘書長傑弗里·利普曼（Geoffrey Lipman），中國交通運輸協會交旅融合發展分會常務副會長、文化和旅遊部國際交流與合作局前副局長張西龍，中國社會科學院旅遊研究中心秘書長金準，原日本日中平和觀光株式會社會長守屋卓（Takashi Moriya），中國社會科學院旅遊研究中心特約研究員、攜程研究院首席專家王笑宇，日內瓦大學教授、日內瓦大學社會科學院前院長伯納德·德巴爾比厄（Bernard Debarbieux），秘魯前外貿和旅遊部副部長、前文化和旅遊部部長羅赫爾斯·馬丁·巴倫西亞·埃斯皮諾薩（Rogers Martin Valencia Espinosa），中國國際露營大會執行主席李守文，國際持杖健走聯合會中國區首席代表肖剛等9位旅遊業及相關領域的專家加入了專家委員會，為山地旅遊發展提供智力支持和技術保障。



聯盟還為韓國忠清南道觀光協會、尼泊爾甘達基徒步旅行社協會、西班牙阿拉貢旅遊局等11家新加入的會員單位頒發證書，行業聯繫更加緊密，「國際大家庭」進一步擴容。目前，聯盟共有199家機構和個人會員，其中境內會員118家，境外會員81家。



自成立以來，國際山地旅遊聯盟已成功走過七年歷程，在參與和推動全球山地旅遊可持續發展進程中發揮了獨特的作用。2024年是旅遊業從恢復性增長邁向可持續繁榮的關鍵一年，在此背景下舉辦的國際山地旅遊聯盟年會，將通過包容互鑒創新的理念，為促進山地旅遊高質量可持續發展提供新的動能。

