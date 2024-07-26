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市場資訊
2024-07-26 09:30:00
日報

改善易敏體質 「鼻敏停」解決復發風險

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4個港人1個鼻敏，嚴重至影響生活，不時返發因為城市充滿致敏源。鼻敏誘發眼敏和氣管敏感、皮膚過敏甚至腸易激！長期鼻塞令人坐立不安，難以入睡！唔想食藥恰眼訓又驚依賴和副作用，就要食新一代「鼻敏停」，專利5大益菌配方加益生元、後生元，配合2大草本，實證有效平衡TH1TH2的敏感指標，快速改善鼻水鼻塞眼痕，令你敏感不再，暢通無阻有覺好訓，持續服用更有助斷尾不返發！鼻敏停安全高效！多國專利，臨床實證！買2$556 各大萬寧有售：https://www.mannings.com.hk/colli-g-nasalease-30pcs/p/059345
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