敏華冰廳帶你回味70年代香港地 限時優惠$35歎黯然銷魂飯

「敏華冰廳」推出全新品牌形象廣告，利用AI人工智能技術修復珍貴的舊香港相片，重現香港70年代璀璨生輝的風貌，讓昔日情懷重現眼前。是次廣告更特別邀請曾為電影《狂舞派》出演及創作歌曲的本地知名說唱歌手Heyo創作主題曲，以節奏鮮明的說唱旋律，將現代音樂潮流與懷舊文化巧妙融合，為品牌注入新活力，帶你品嚐70年代的「香港地舊時風味」。

限時經典回味

「敏華冰廳」每一道經典菜式，如「敏華黯然銷魂飯」、「潮式沙茶牛肉公仔麵」、「夠薑豬膶牛肉湯米粉」，不但滿足味蕾，更承載著代代相傳的回憶。為配合品牌廣告推廣，敏華冰廳將推出「限時經典回味」堂食優惠推廣，優惠將分2期推出，邀請顧客重拾昔日滋味！