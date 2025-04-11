敏華冰廳帶你回味70年代香港地 限時優惠$35歎黯然銷魂飯

「敏華冰廳」推出全新品牌形象廣告，利用AI人工智能技術修復珍貴的舊香港相片，重現香港70年代璀璨生輝的風貌，讓昔日情懷重現眼前。是次廣告更特別邀請曾為電影《狂舞派》出演及創作歌曲的本地知名說唱歌手Heyo創作主題曲，以節奏鮮明的說唱旋律，將現代音樂潮流與懷舊文化巧妙融合，為品牌注入新活力，帶你品嚐70年代的「香港地舊時風味」。
限時經典回味
「敏華冰廳」每一道經典菜式，如「敏華黯然銷魂飯」、「潮式沙茶牛肉公仔麵」、「夠薑豬膶牛肉湯米粉」，不但滿足味蕾，更承載著代代相傳的回憶。為配合品牌廣告推廣，敏華冰廳將推出「限時經典回味」堂食優惠推廣，優惠將分2期推出，邀請顧客重拾昔日滋味！
第一浪：敏華黯然銷魂飯 配 熱飲品
回味價：$35
優惠期：4月14日至17日
供應時間：下午2:30 – 7:30（只限堂食）
第二浪：潮式沙茶牛肉公仔麵 配 歐式軟多士拼炒滑蛋 及 熱飲品
回味價：$28
優惠期：4月22日至25日
供應時間：下午2:30 – 7:30（只限堂食）
傳承70年代冰室文化 喚醒集體回憶
「敏華冰廳」品牌起源於香港九龍一間名為「文華冰廳」的獨立「冰室」，歷史悠久，可追溯至1970年代，當年提供港人熟悉的港式美食及西式輕食，迅速成為街坊鄰里的聚腳點。時至今日，「敏華冰廳」已發展成擁有超過40間分店的連鎖品牌，五十多年來始終堅持為顧客炮製經典味道，贏得無數香港人的喜愛。
查詢（辦公時間）：2111 6706
*優惠受條款及細則約束，如有任何爭議，敏華冰廳保留最終決定權。