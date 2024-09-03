救世軍「心好月圓」中秋行動 2024 籌募30,000個月餅轉贈有需要人士　同慶關愛共融中秋佳節

中秋節是象徵着團圓和喜樂的節日，互相贈送月餅更是寓意着對彼此的祝福。在2024年中秋節，救世軍將秉承傳統，繼續舉辦「心好月圓中秋行動」，希望大家歡度佳節的同時，不忘社區的需要，以小小的月餅，為有需要人士帶來有溫度的中秋節！



多年來，救世軍「心好月圓中秋行動」一直獲得全港澳不同企業及廣大市民的鼎力支持。今年救世軍將目標籌集30,000個月餅及善款港幣$580,000，用以購買日常物資和食品，以及將籌集所得的月餅轉贈給30,000名社區有需要人士（包括但不限於長者、露宿者、照顧者、低收入家庭等）。



救世軍呼籲全港澳各界人士參與支持是次中秋行動，從即日起至9月11日（農曆六月廿七日至八月初九）期間，公眾人士可於救世軍屬下單位設置的月餅收集站（名單見附表），捐贈獨立包裝月餅及月餅券。基於食品安全考慮，恕未能接受冰皮月餅、雪糕月餅、冰皮月餅券、過期月餅及非獨立包裝月餅；市民亦可以銀行直接存款/支票/信用卡，或透過PayMe形式捐贈善款。