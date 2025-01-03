教育大同同感同行十週年 隆重呈獻「同感心」展覽、主題演講及籌款晚宴 正式啟動「同感心＋計劃」

教育大同由一群有感香港教育學習壓力過大的家長於2014年創立，以「尊重多元，革新學習」為使命，懷着同感心、尊重、好奇、創意與和平的核心價值觀，鼓勵家長和老師反思教育的真正意義。教育大同透過專注於發展兩大教育項目：「感．創．做」全方位價值傳承計劃（LBD）以及「善養小童成大同」親職教養計劃（PFPW），致力實踐「人人學得開心有意義」之願景。教育大同在慶祝成立十週年之際，宣佈開展「同感心＋計劃」，將同感心作為未來的推廣重點，並於2025年1月17日取址中環街市綠洲舉行「同感心」展覽、主題演講及研討會，回顧過往成果及宣揚同感心的重要性。大會亦會於當晚舉辦「同感心之夜」籌款晚宴，為各項持續推動尊重孩子多元、讓教育有選擇的項目籌募經費。

「感．創．做」全方位價值傳承計劃（LBD）（前為賽馬會「感．創．做」大本營），於2016年開展，是一項創新的人本教育計劃，緊扣初小常識科，透過重塑課程、教師培訓及家長教育三大策略來革新常識科，至今已擴展至十多間小學。計劃以尊重多元、鼓勵參與的理念，推行「動手學」模式，改變老師的教學法及概念，並培養學生自主探索的學習態度、知識及技能，注重他們的社交情感發展，從而推動整體學習文化的改變。

另一項目「善養小童成大同」親職教養計劃（PFPW）強調父母、老師或孩子照顧者以最大的同感心支持孩子成長，同時亦要照顧自己的情緒需要，以更有效地善養孩子。計劃提供包含108條短片的網上親職課程，從心理學、腦科學、兒童發展科學及內在小孩等多角度，讓家長在繁忙生活中持續學習。教育大同並設立「善養共學村」會員計劃，讓家長們透過線上及線下活動一起學習善養，在社群中互相扶持。

同感心＋計劃

同感心既是教育大同的核心價值觀之一，亦是LBD計劃和PFPW計劃的基礎。為進一步推廣同感心概念，教育大同推出「同感心＋計劃」，涵蓋Empathy@Home、Empathy@School及Empathy@Work三大範疇。Empathy@Home建基於原本的PFPW計劃，加入更多現場活動元素，例如親子同感營；Empathy@School基於原來的LBD計劃，增強社會情緒學習元素，特別是在自我意識、自我管理和關係方面。教育大同亦將進行同感號小巴18區巡遊活動，走進校園與家長探討在教育下一代時遇到的挑戰。