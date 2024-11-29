190間初創畢業 孕育科技新動能香港 - 2024年11月29日 – 數碼港作為香港數碼科技旗艦及創業的重點培育基地，今日舉行「數碼港創業計劃畢業典禮暨資訊日2024」，慶祝190家完成「數碼港創業培育計劃」（CIP）及「數碼港創意微型基金」（CCMF）的初創企業畢業。數碼港透過提供創業培訓、指導及資金等全方位支援，助力初創企業將創新意念轉化為科技應用方案，邁出創業第一步。初創企業更獲得免費辦公空間及全面創業支援，加速成長。今年畢業典禮同場亦舉行數碼港創業學會（CSAA）2024周年大會，為畢業企業提供與學會成員交流的機會，及設有創業家計劃資訊日促進初創之間的聯繫，探索更多合作的可能性。同場亦舉行了數碼港專業服務網絡（CPN）高峰會，匯聚不同領域的專家，為初創企業擴展業務及融資提供免費諮詢。
數碼港主席陳細明表示：「數碼港一直致力建設蓬勃的創科生態圈，社群企業突破2,100間，並培育及支持了1間上市公司及8間獨角獸。數碼港培育計劃於2023/24年度取錄接近130間企業，至今累計達到1,316間，這些企業持續以創新方案優化社會運作，提升市場營運，成為發展智慧城市及數字經濟的新動力。今年的畢業企業同樣表現突出，涵蓋人工智能、金融科技、Web3.0及智慧生活等多個範疇，研發的項目不單獲業界肯定，更獲投資者垂青，並將業務擴展至全球，我們為此感到鼓舞。數碼港將繼續全力扶植初創企業，讓他們實現創業夢想，為香港孕育科技新動能。」
今年共有190間初創企業畢業，為數碼港創科社群增添活力。金融科技方面，包括榮獲2024香港資訊及通訊科技獎金獎及最佳人工智能應用獎，專注於反洗錢合規解決方案的FCC Analytics；頂級私募股權基金投資平台Moonfare Asia；利用區塊鏈技術解決ESG、氣候和永續發展問題的Diginex Solutions，以及提供簡化數字資產技術的EmergentX。人工智能方面，有專注研發廣東話語言大模型的Votee AI及開發兒童情緒分析AI工具的SPEEQO。此外，數碼港最大的智慧生活及智慧城市社群涵蓋衣食住行等不同生活範疇，今屆畢業初創包括獲得《新加坡商業評論》卓越科技獎（機器人）的機械人清潔、消毒及殺菌技術公司Avalon SteriTech；創新家居物業維修及改善工程服務平台Papabo；研發時裝設計軟件的Make the Dot，以及領先的運動鞋和服裝電商平台Kicks-crew。數碼娛樂方面，提供頂尖數碼藝術盛事的Digital Art Fair Asia；融合創新、科學和創意的沉浸式技術公司TELEPORT Immersive亦為應屆培育初創。
至今，數碼港初創累計融資超過412億港元，獲得超過1,600個行業獎項、超過500個知識產權，以及入選全球超過270個加速器。數碼港亦不斷拓展海内外聯繫成為「超級聯繫人」及「超級增值人」，讓本地初創企業捉緊海内外市場的發展機遇，至今已經支持超過300間培育企業拓展内地及海外約35個海外市場，同時匯聚内地及海外25個地區及國家的初創企業創辦人。
展望未來，數碼港將繼續培育創新人才及初創企業，完善創科生態系統以支持科技創新創業，壯大創科人才庫，以創新動能驅動社會及企業數碼轉型及智能升級，建設智慧香港及發展數字經濟，提升香港作為國際創新科技中心的地位。
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關於數碼港
數碼港作為香港數碼科技旗艦及創業培育基地，匯聚超過 2,100 間社群企業，包括超過900 間駐園區及超過 1,200 間非駐園區的初創企業和科技公司，由香港特別行政區政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。數碼港的願景是以創新科技為數字經濟及智慧城市發展注入新動力，引領企業聯通海内外市場。數碼港透過培育創新科技人才、鼓勵年輕人創業、扶植初創企業，致力創造蓬勃的創科生態圈；藉著與本地、内地及國際策略夥伴合作，促進科技產業發展；同時加快公私營機構採用數碼科技推行數碼轉型，推動新經濟與傳統經濟融合。
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